Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu - Son Dakika
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Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu

Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte elektrikle balık avlamaya çalışan Recep Enes Çağlar, Eşen Çayı'na verdiği akıma kapılarak hayatını kaybetti.

06.05.2025 19:04
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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 22 yaşındaki Recep Enes Çağlar, arkadaşlarıyla birlikte Eşen Çayı'na balık avlamaya gitti.

Muğla'da Dereye Elektrik Vererek Balık Avlayan Genç Hayatını Kaybetti

DEREYE VERDİĞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Ancak balıkları dereye elektrik vererek avlamaya çalışan Çağlar, akıma kapılarakağır yaralandı.

Muğla'da Dereye Elektrik Vererek Balık Avlayan Genç Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu
Kaynak: AA

Seydikemer, Balıkçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Eşen, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ercan aksu:
    elektrikle tüm balıkları yavru, larva dahil öldürmek insanlığa sığar mı? üzülmüyorum bunlara 3 0 Yanıtla
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