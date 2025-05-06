Elektrikle balık avlamak isterken canından oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 22 yaşındaki Recep Enes Çağlar, arkadaşlarıyla birlikte Eşen Çayı'na balık avlamaya gitti.

DEREYE VERDİĞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Ancak balıkları dereye elektrik vererek avlamaya çalışan Çağlar, akıma kapılarakağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.