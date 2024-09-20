Elektrikli Araç İthalatında Yeni Düzenleme

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TİCARET Bakanlığı, elektrikli otomobil ithalatında tüketicinin korunmasına yönelik getirilen şartların, 'plug-in hibrit araçlar'ı da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Elektrikli araçların ithalatında tüketici güvenliği ve satış sonrası hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamaya giren ithalatçının kendisi tarafından 7 bölgede en az 20 servis istasyonu kurulması, araç üreticisinin ülkemizde yerleşik yetkili temsilcisinin olması, her marka için çağrı merkezi kurulması ve Türk Standartları Enstitüsünden belgelendirme gibi şartları içeren düzenlemenin kapsamı, eşya taşıyan elektrikli araçlar ile haricen şarj edilebilir araçları kapsayacak şekilde genişletildi" denildi.

Ayrıca, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayan söz konusu araçların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verilen kurum veya kuruluşça düzenlenen 'izin belgesi' aranacağı vurgulanarak, "Uygulamaya yeni dahil edilen araçların ithalatında mağduriyet yaşanmaması için tebliğ hükümleriyle 30 günlük geçiş süresi tanınmıştır. Ticaret Bakanlığımız, piyasaya güvenli ürün arzı ve ürünlerin yaşam döngüsü içerisinde takibi ve tüketicinin korunması doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarını etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.