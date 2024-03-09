Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, S.S.'nin kullandığı otomobil ile Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonucunda Alkan hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi, polis incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

09.03.2024 18:17
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.

S.S.'nin (17) kullandığı 07 BGP 453 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Antalya, Kumluca, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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