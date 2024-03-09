Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.
S.S.'nin (17) kullandığı 07 BGP 453 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alkan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına aldı.
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Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.
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