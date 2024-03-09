Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Muş'ta Pikap ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.