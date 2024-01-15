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Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sudenaz Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Savak Köprüsü yakınlarında park halindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı
15.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Sudenaz Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Savak Köprüsü yakınlarında park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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