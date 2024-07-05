Elektrikli bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 6 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizciler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde, 29 Haziran'da meydana gelen kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Serdal Taş (24), kaldırıldığı hastanedeki 6 gün süren yaşam mücadelesini yitirdi.
Hastanedeki işlemlerinin ardından Taş'ın cenazesi Ustalar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Bozyazı'da, E.Ö'nün kullandığı 06 EIL 365 plakalı otomobil, Denizciler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Serdal Taş idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışmış, kazada ağır yaralanan Taş, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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