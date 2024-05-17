Elektrikli Otomobiller Yaklaşık Yüzde 50 Daha Uygun Maliyet Avantajı Sunuyor - Son Dakika
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Elektrikli Otomobiller Yaklaşık Yüzde 50 Daha Uygun Maliyet Avantajı Sunuyor

Elektrikli Otomobiller Yaklaşık Yüzde 50 Daha Uygun Maliyet Avantajı Sunuyor

Türkiye'de elektrikli otomobillerin satışı artarken, bu otomobillerin benzinli ve dizel otomobillere kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha uygun toplam maliyet avantajı sunduğu belirlendi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı da artış gösterdi. Elektrikli otomobillere olan ilginin en büyük nedenleri arasında daha düşük satın alma ve bakım maliyeti yer alıyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde daha uzun garanti süreleri sunuluyor. Elektrikli otomobillerin rutin bakım masrafları da içten yanmalı araçlara göre daha düşük. Elektrikli otomobiller, düşük toplam kullanım maliyetiyle içten yanmalı modellere karşı daha rekabetçi bir konumda bulunuyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde 10 kata kadar yakıt ekonomisi sağlanabiliyor. Batarya maliyetlerinin düşmesiyle birlikte elektrikli otomobiller benzinli ve dizel otomobillere göre daha uygun hale geldi.

17.05.2024 11:14
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Elektrikli otomobiller, benzinli ve dizel otomobillere kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha uygun toplam maliyet avantajı sunuyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yılın 4 ayında 2023'ün aynı dönemine göre "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 273 artışla 20 bin 255 oldu.

Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1'den yüzde 6,9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 11,1'den yüzde 14,9'a yükseldi. Uzatılmış menzil elektrikli otomobiller de dahil edildiğinde ocak-nisan döneminde toplam pazarın yüzde 22,7'sini içinde elektrikli motor da bulunan araçların temsil ettiği görüldü.

Elektrikli otomobile olan ilginin en büyük nedenleri arasında içten yanmalı motora sahip araçlara kıyasla daha düşük toplam satın alma ve bakım maliyeti gibi nedenler yer alıyor. Ancak sigorta ve kasko konularındaki bazı belirsizlikler devam ediyor.

Daha uzun garanti süreleri

AA muhabirinin Togg'un bir raporundan derlediği verilere göre, içten yanmalı C-SUV bir otomobille kıyaslandığında Türkiye'de en fazla satılan elektrikli otomobil olan C-SUV segmentindeki Togg T10X, kullanım ömrü boyunca içten yanmalı otomobillere kıyasla yüzde 85 daha uygun bakım maliyeti sunuyor.

T10X satın alanlara 3 yıl/100 bin kilometre garanti ve 8 yıl/160 bin kilometre batarya garantisi sunulurken, fosil yakıtlı bir C-SUV otomobile 2-4 yıl arası garanti veriliyor.

Bakım periyodu Togg T10X için 2 yıl ya da 40 bin kilometre olarak belirlenirken, içten yanmalı C-SUV bir otomobilin bakım aralığı ise 1 yıl ya da 15-20 bin kilometre aralığında olabiliyor.

Rutin bakım masrafları

Elektrikli otomobillerin ve T10X'in rutin bakımları arasında yalnızca "polen filtresi" ve "fren hidrolik" sıvısı bulunuyor. Söz konusu aksamların 2 yıl bakım maliyeti 3-5 bin lira arasında değişkenlik gösterebiliyor.

İçten yanmalı araçlarda 2 yıllık bakımlar arasında yer alan "motor yağı, hava, polen, yağ filtreleri ve yakıt filtresinin yanı sıra fren hidrolik sıvısı ve buji bakım" maliyetleri 25-30 bin liraya kadar yükselebiliyor.

Daha uygun toplam maliyet avantajı

Elektrikli otomobiller, düşük toplam kullanım maliyetiyle içten yanmalı modellere karşı daha rekabetçi pozisyon alıyor.

Yine Togg T10X özelinde bakıldığında, "finansal maliyet", "3 yıl MTV" ve "3 yıl enerji/yakıt masrafı" gibi maddeler çerçevesinde elektrikli araçlar yüzde 48 daha uygun toplam maliyet avantajı sunuyor.

Elektrikli otomobillerde 10 kata kadar yakıt ekonomisi sağlanabiliyor

Diğer yandan, Skywell Türkiye Distribütörü Ulu Motor'dan alınan bilgilere göre ise elektrikli otomobillerde 10 kata kadar yakıt ekonomisi sağlanabiliyor.

Bakım maliyetleri açısından benzinli veya dizel seçeneklerde ağır bakımlarda farklı arıza durumlarına bağlı olarak farklı parçalar da değişebiliyor ve maliyetler çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Elektrikli araçların en ağır bakımı ise neredeyse benzinli dizel seçeneklerin standart bakımına eş değer seviyelerde gerçekleşiyor.

Bu bağlamda standart bakımlar kıyaslandığında elektrikli otomobiller toplam maliyet açısından yaklaşık yüzde 50 avantajlı oluyor.

Batarya maliyetleri araç satış fiyatlarının yaklaşık yüzde 20-25'ine tekabül ediyor

Satın alma maliyetleri açısından önceden batarya maliyetleri yüksek olduğu için elektrikli araçlar benzinli veya dizel emsallerine göre çok daha pahalıydı ancak halihazırda batarya maliyetleri ciddi anlamda düştü.

Dolayısıyla gelinen noktada elektrikli araçlar benzinli ve dizel emsallerine göre çok daha uygun hale geldi. Satın alma maliyetleri açısından vergisel anlamda da elektrikli araçların avantajları bulunuyor. Ayrıca çeşitli finansman koşullarıyla tüketici kredileri de sunuluyor.

Elektrikli otomobillerdeki bataryaların ekonomik ömrü 10 yıl olarak açıklanıyor. Bataryalar bu süreç sonunda tamamen kullanılamaz hale gelmiyor ancak kapasite kaybına bağlı olarak menzil kaybı yaşanabiliyor.

Bugünün koşullarında batarya maliyetlerinin araç satış fiyatlarının yaklaşık yüzde 20-25'ine tekabül ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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