Elif Ana: İyiliğe Giden Yol Filmi Kartal\'da Gösterime Girdi

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(İSTANBUL) - Yardımseverliği dolayısıyla halk arasında "Elif Ana" olarak bilinen Elif Sugan'ın hayatından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan "Elif Ana: İyiliğe Giden Yol" adlı filmin gösterimi, Kartal'da yapıldı. Aliye Uzunatağan, Hülya Diken, Necmettin Çobanoğlu, Mert Kayacık, Talha Tosun, Ali Sürmeli, Turgay Tanülkü ve Cezmi Baskın'ın rol aldığı film izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Alevi kanaat önderlerinden Elif Sugan'ın hayatından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan, kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı ve Semir Arslanyürek ile Kazım Öz'ün birlikte yönettiği "Elif Ana: İyiliğe Giden Yol" filmi, Kartal Cem Evi Vakfı ile Kartal Belediyesi'nin iş birliği ile ilçede gösterildi.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile ilçeli seyircilerle buluşan sinema filmi büyük beğeni topladı. Salonun hatta koridorların da tamamen dolduğu filmin gösteriminden önce Engin Aydın tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren ve deyişlerin yanı sıra pek çok türkünün seslendirildiği konseri aralarında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dilek Kars, Yasin Ünder ve Sayit Karagöz'ün yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu izledi.

Film gösteriminden önce sahneye davet edilen filminin yönetmenlerinden deneyimli sinemacı Kazım Öz'e Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön ve Kartal Cem Evi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş tarafından çiçek takdim edildi. Takdimden önce kısa bir konuşma yapan Sarıtaş, gerçek bir hayat hikayesine değinen filmde Alevilikle ilgili de pek çok detayın yer aldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamını ileterek başlayan Başkan Vekili Olcay Özgön ise dinleti de yer alan bir eserin yazarının Sabahattin Ali olduğunu hatırlatarak, bu topraklara emek vermiş herkesi minnetle andığını söyledi. Yoğun bakımda olan sanatçı Edip Akbayram için de geçmiş olsun dileklerini ileten Özgön, "Elif Ana: İyiliğe Giden Yol" filmine gösterdikleri ilgi için Kartallı vatandaşlara teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren film gösteriminin ardından Yönetmen Kazım Öz, filmle ilgili merak edilenlere yönelik kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.