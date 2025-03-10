Elmalı'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Başladı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Elmalı'nın en eski mahallelerinden olan Toklular ve Camiatik'te bin 200 metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ASAT ekipleri ilçede alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Elmalı'nın tarihi sokak ve evlerinin yer aldığı Toklular ve Camiatik mahallelerinde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilenerek halk sağlığı korunuyor.

Çalışmalar ile su kaçaklarına neden olan eskimiş boruların yamaçta yer alan evlerin temellerine sızarak verdiği zararın da önüne geçilecek. İçme suyu hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte aynı hat üzerinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları da yapılacak. Mahalle sakinleri de alt yapı çalışmalarından memnun.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren ASAT Elmalı Şube Müdürü Bilal Bayram, "Toklular Mahallemizde Pınarbaşı mevki olarak bilinen bölgede Pınarbaşı ve Ala Mescit Geçidi Sokaklarımızda alt yapı yenileme çalışmalarımıza başladık. Bu bölge Elmalı'nın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Mahallemizin yukarısından ana kaynaktan başlayarak etap etap toplamda bin 200 metre içme suyu hattımızı daha yeniliyoruz. Daha önceden bu bölgede 2 bin metrelik içme suyu hattımızı da yenilemiştik. Halkımızı sağlıklı içme suyu ile buluşturmak için kullanım ömrünü tamamlayan, sıkıntı çıkaran eskiyen hatları değiştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Çalışmalardan mahallelilerin çok memnun olduğunu belirten Toklular Mahallesi Muhtarı Fatih Kılınç ise "Mahallemizin alt yapısı eski olduğu için sürekli arıza meydana gelip sızıntılara neden oluyordu. Bu sızıntılar yollara sırtı olan evlerin altlarına gidiyor ve zarar veriyordu. Yollarda parkelerde sürekli bozulma oluyordu. Ne kadar arızalar onarılsa da kalıcı çözüm olmuyor. Başkanımıza sıkıntılarımızı taleplerimizi ilettik. Gerekli incelemelerin ardından başkanımızın talimatlarıyla çalışmalar başladı. Mahalleliler olarak çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Su sızıntılarından dolayı evinin zarar gördüğünü söyleyen mahalle sakini Cahit Çınar da "Benim evimin bulunduğu sokakta devamlı bir su arızası meydana gelip kazılıyordu. Bu yüzden evimin altına su sızmaları yaşandı. Bu yönden çok sıkıntı yaşadım. Şu an başlatılan çalışmalardan memnunuz. Elmalı'nın alt yapısı sırayla yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar hizmetleriyle devamlı yanımızda. O olmasa burada bu çalışma başlatılmazdı" görüşüne yer verdi.