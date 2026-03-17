Elmalı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Valilik açıklamasına göre, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı, ticareti ve sokakta satışını yapanlara yönelik ilçede çalışma yürütüldü.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen takip ve araştırmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, kağıda emdirilmiş yaklaşık 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu (A4 olarak tabir edilen), 7 sentetik hap ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Araçta bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.