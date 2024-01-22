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Elon Musk, Auschwitz Yahudi toplama kampını ziyaret etti - Son Dakika
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Elon Musk, Auschwitz Yahudi toplama kampını ziyaret etti

Space X ile Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen bir konferans çerçevesinde Auschwitz Yahudi toplama kampını ziyaret etti. Musk, toplama kampını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Elon Musk, Auschwitz Yahudi toplama kampını ziyaret etti
22.01.2024 - 21:41,
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Space X ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Polonya'nın Krakow kentindeki Auschwitz Yahudi toplama kampını ziyaret etti.

Alman medyasındaki haberlerde, Avrupa Yahudi Derneğince (EJA) düzenlenen bir konferans çerçevesinde Krakow'da bulunan Musk, toplama kampını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Almanya'da Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında bulunduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti.

2. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı.

Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyan Auschwitz kampında, yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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