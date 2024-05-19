Elon Musk, Endonezya'ya Starlink ile uydu internet hizmeti sağlayacak - Son Dakika
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Elon Musk, Endonezya'ya Starlink ile uydu internet hizmeti sağlayacak

Elon Musk, Endonezya\'ya Starlink ile uydu internet hizmeti sağlayacak

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Endonezya'nın 17 binden fazla adasına uydu internet hizmeti sağlayacak olan Starlink'in açılışını gerçekleştirdi. Musk, Endonezya'nın en ücra bölgelerine internet erişimi sağlamak için Starlink'i devreye soktuğunu ve bu durumdan çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ayrıca, Endonezya'da sağlık ve eğitim sektörlerinde internet erişimini arttırmak için bir anlaşma imzaladı ve internet hız testleri gerçekleştirdi. Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlamak amacıyla geliştirdiği bir uzay tabanlı sistemdir. SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk bir ağ kurmayı hedeflemektedir ve projenin tamamlanması 2027 yılında planlanmaktadır.

19.05.2024 17:53
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'ya uydu internet hizmeti sağlayacak Starlink'in açılışını yaptı.

Musk, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki bir sağlık kliniğinde Endonezyalı bakanlar ile bir araya geldi.

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'nın en ücra bölgelerine internet hizmeti sağlamak için Starlink'i devreye sokan Musk, "İnternete erişimin düşük olduğu yerlere erişim sağlayacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

Musk, Endonezya'da sağlık ve eğitim sektörlerinde internete erişimin arttırılması için bir anlaşma imzaladı ve ülkenin farklı bölgelerindeki sağlık tesisleriyle internet hız testi yaptı.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elon Musk, Endonezya'ya Starlink ile uydu internet hizmeti sağlayacak - Son Dakika

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