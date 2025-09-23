Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk\'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması
23.09.2025 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın babası Errol Musk'ın, öz ve üvey çocuklarını istismar ettiği iddiaları üzerine 1993'ten bu yana üç polis soruşturması yürütüldüğü öne sürüldü. Errol Musk, suçlamaları reddederken, Elon Musk'ın duruma müdahale etmesi için aile üyeleri tarafından sıkça baskı yapıldığı belirtildi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk'ın, öz ve üvey çocuklarını istismar ettiğine yönelik suçlamalar üzerine 1993'ten bu yana üç farklı polis soruşturmasına tabi tutulduğu öne sürüldü.

ELON MUSK'IN BABASI HAKKINDA İSTİSMAR SUÇLAMASI

New York Times (NYT) gazetesinin ulaştığı mektuplara, e-postalara, aile üyeleriyle görüşmelere, polis ve mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberinde, Elon Musk'ın uzun süredir görüşmediğini söylediği 79 yaşındaki babasına yönelik iddialar ele alındı.

"ÖZ VE ÜVEY EVLATLARINA İSTİSMAR" İDDİASI

Habere göre Errol Musk, 1992'de yaptığı üçüncü evliliğinden sonraki yıllarda öz ve üvey çocuklarından 5'ini istismar etmekle suçlandı. Errol Musk'a yönelik ilk istismar suçlaması, 1993'te, o zaman 4 yaşında olan üvey kızından geldi.

ELON MUSK'TAN İDDİALARA YALANLAMA

Ardından bazı aile üyeleri, Errol Musk'ın bu olaydan sonraki yıllarda başka çocuklarını daha istismar ettiğini iddia etti. Şikayetler üzerine şu ana kadar üç ayrı polis soruşturması açılsa da Errol Musk hiçbir suçtan hüküm giymedi. Aile yakınları, Elon Musk'tan sık sık duruma müdahale etmesini isterken, o da bazı durumlarda mağdurları babasından uzakta tutmak için maddi destek sağladı.

Errol Musk, gazeteye yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddialarını yalanladı ve suçlamaları ortaya atan aile üyelerini Elon Musk'tan "para koparmaya çalışmakla" suçladı. En büyük çocuğu Elon Musk ise 2017'de bir dergiye verdiği demeçte, babasının "akla gelebilecek kötü şeylerin neredeyse hepsini yaptığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kovulmayı henüz hazmedememiş Mourinho’dan Fenerbahçe’ye olay sözler Kovulmayı henüz hazmedememiş! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti
Eve giren ekipler 1’i bebek 3 kişinin yanmış cesetleriyle karşılaştı Eve giren ekipler 1'i bebek 3 kişinin yanmış cesetleriyle karşılaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gece yarısı Trump sözleri: Karşılıklı irade oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı Trump sözleri: Karşılıklı irade oluştu
AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ’de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı

23:14
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
22:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:43
Trump’tan NATO ülkelerine “Rus uçaklarını düşürün“ çağrısı
Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı
19:53
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
19:37
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
19:04
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 00:28:21. #7.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.