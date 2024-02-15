Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, terör ve yaptırım listesindeki gruplara 'mavi tik' verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, terör ve yaptırım listesindeki gruplara 'mavi tik' verdi

Elon Musk\'ın sosyal medya platformu X, terör ve yaptırım listesindeki gruplara \'mavi tik\' verdi

Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun, ABD'nin terör veya yaptırım listesinde yer alan gruplara ve kişilere ücret karşılığında 'mavi tik' verdiği iddia edildi. The Tech Transparency Project tarafından hazırlanan raporda, platformun abonelik kapsamında 'mavi tik' alan hesaplara avantajlar sunduğu ve terör örgütü Hizbullah üyeleri gibi yasaklı hesapların da bu ayrıcalıktan yararlandığı belirtildi. Platform, raporun ardından bazı hesaplardaki 'mavi tik' rozetini kaldırdığını açıkladı.

15.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, ABD'nin terör veya yaptırım listesinde yer alan gruplara ve kişilere ücret karşılığında "mavi tik" verdiği öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, The Tech Transparency Project (TTP) tarafından hazırlanan raporda, platformun abonelik kapsamında verdiği "mavi tik" olarak bilinen onay rozetlerine sahip grup ve kişiler konu ediliyor.

X, aylık 8 dolar ücret karşılığında "mavi tik" alan hesaplara daha uzun gönderi imkanı veriyor ve çeşitli avantajlar sunuyor.

Raporda, ABD'nin terör ve yaptırım listesinde bulunan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi üyelerine ve çeşitli gruplara bağlı hesapların "mavi tik" aldığı tespit edildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a ait olduğu belirtilen "mavi tik" rozetli hesaba işaret edilen raporda, "X, onaylı hesaplar için kullanıcıların resmi bir kimlik belgesi ve bir öz çekim fotoğraf ibraz etmesi şartı koşuyor ancak Nasrallah'ın bunu yapıp yapmadığı belli değil." denildi.

Raporda, ABD ve İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alan Yemen'deki İran yanlısı Husilere ait olduğu belirtilen ve 23 bini aşkın takipçisi olan bir hesabın "mavi tik" rozetinin olduğu aktarıldı.

Pek çok kişi ve kurumun yer aldığı raporda, Rusya'ya ait bir yayın organı da yer alıyor.

Raporda, "ABD, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen bireylere, gruplara ve ülkelere yaptırımlar uyguluyor. Elon Musk'un X'i bunlardan bazılarına ayrıcalıklı hizmet satıyor gibi görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Geçmişte ücretsiz olan "mavi tik" rozetini gazeteciler, ünlüler ve devlet adamları alabilirken sistemin ücretli hale getirilmesiyle şirketin "yanlış kişilere" platform sağladığı yönünde tartışmalara neden oluyordu.

Platform, raporun ardından bazı hesaplardaki "mavi tik" rozetini kaldırdığını duyurdu.

Kaynak: AA

Elon Musk, İran, CEO, Güvenlik, Terör, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, terör ve yaptırım listesindeki gruplara 'mavi tik' verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:01:05. #1.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, terör ve yaptırım listesindeki gruplara 'mavi tik' verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement