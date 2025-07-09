Elon Musk'tan Amerikan Partisi Açıklaması - Son Dakika
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Elon Musk'tan Amerikan Partisi Açıklaması

09.07.2025 10:22
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Musk, yeni partisinin önceliğinin Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklamak olduğunu duyurdu.

ABD'li iş insanı Elon Musk, kurduğunu duyurduğu "Amerikan Partisi"nin önceliğinin, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları kamuoyuna açıklamak olacağını bildirdi.

ABD'li iş insanı Musk, X sosyal medya hesabından, kurduğunu duyurduğu "Amerikan Partisi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Musk, söz konusu partinin önceliğinin, "Epstein dosyaları" olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları kamuoyuyla paylaşmak olacağını belirtti.

"Epstein dosyaları" konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a da yüklenen Musk, "Trump eğer Epstein dosyalarını açıklamazsa, insanlar ona nasıl güvenebilir?" ifadesini kullandı.

Musk geçen ay, Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını öne sürdüğü bir paylaşım yapmış ancak sonradan bu paylaşımı silmişti.

Musk'ın yeni parti kurma fikri

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni parti kurma fikrine ilişkin X üzerinden anket düzenleyen Musk, anketin sonucuna atıfta bulunarak "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca 5 Temmuz'da yaptığı paylaşımda anket sonuçlarına işaret ederek, "Bugün, size özgürlüğünüzü geri vermek için Amerika Partisi kurulmuştur." ifadesini kullanmıştı.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Elon Musk, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'tan Amerikan Partisi Açıklaması - Son Dakika

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