Elzach Belediye Başkanı Demre'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Elzach Belediye Başkanı Demre'yi Ziyaret Etti

Elzach Belediye Başkanı Demre\'yi Ziyaret Etti

Almanya'nın Elzach Belediye Başkanı, Demre'de dostluk bağlarını güçlendirmek için ziyaret gerçekleştirildi.

12.12.2024 16:51
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Almanya'nın Elzach Belediye Başkanı Roland Tibi ve beraberindeki heyet, kardeş şehir olan Antalya'nın Demre ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tibi ve beraberindekiler, İlçe Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkan Vekili Recep Avcı ile görüştü.

Avcı, Alman heyeti ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, uzun yıllara dayanan dostluk bağını bir kez daha güçlendirdiklerini bildirdi.

Demre ve Elzach'ın 1997 yılında kardeş şehir protokolüyle dostluk köprülerini kurduğunu hatırlatan Avcı, "O günden bu yana, iki şehir arasında kültürel, sosyal ve insani bağlar güçlenerek devam etti. Bugün gerçekleşen anlamlı ziyaret, bu kardeşliği daha da ileriye taşımak için bir fırsat oldu. Birlikte daha güzel projelere imza atmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elzach Belediye Başkanı Demre'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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