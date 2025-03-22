Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İBB'ye Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İBB'ye Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye destek ziyaretinde bulundu. Aslan, hükümetin baskı politikalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı ve toplumun sindirilmesine yönelik çabaların nafile olduğunu belirtti.

22.03.2025 17:29  Güncelleme: 19:19
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(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek ziyareti yaptı. Aslan, "Önümüzdeki dönemde saray iktidarının hak arama mücadelesini bastırmak üzere şiddet politikalarını arttıracağı da açıktır. Ama şunu görmeleri gerekir, bugün ülkenin temel sorunlarını çözmek yerine yapılan bu baskı ve şiddet politikalarının para etmediği, sonuç almayacakları ortadadır" diye konuştu.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek ziyareti yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Aslan, Özel'e bundan sonraki süreçte dayanışma içinde olacaklarını ve birlikte mücadele edeceklerini söylediğini belirtti.

"Toplumun tümünü bu gözaltı üzerinden sindirmeye çalışmak nafiledir"

Aslan, İmamoğlu'nun gözaltına alınması, 'kent uzlaşısı' adı altında seçim işbirliği ve yolsuzlukla suçlanmasının altında yatan nedenlerin ne olduğunu bütün Türkiye'nin bildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"AKP, elinde bir sopa olarak tuttuğu yargının her gün yeni operasyonlar yaptığını, her gün yeni gözaltılarla toplumu, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri sindirmek üzere de baskı ve şiddet politikalarını sürdürdüklerini biliyoruz. Hem sayın Ekrem İmamoğlu'na hem birkaç gündür Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasi, hak, özgürlük, barış isteyen kesimlere dönük bu gece yarısı yine bir operasyon yapıldı. Yaklaşık 343 insan gözaltına alındı. Önümüzdeki dönemde çok açık net ki saray iktidarı hak arama mücadelesini bastırmak üzere şiddet politikalarını arttıracağı da açıktır. Ama şunu görmeleri gerekir, bugün ülkenin temel sorunlarını çözmek yerine yapılan bu baskı ve şiddet politikalarının para etmediği, sonuç almayacakları ortadadır. Burada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşullar demokratikleşmeyi, hak ve özgürlükleri geliştirmeyi gerekirken Cumhurbaşkanı adayı olan sayın Ekrem İmamoğlu'na dönük bir gece yarısı operasyonuyla milyonlarca insanın oyunu almış bir belediye başkanını gözaltına alarak susturmaya çalışmak toplumun tümünü bu gözaltı üzerinden sindirmeye çalışmak nafiledir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Seyit Aslan, Politika, İstanbul, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, İBB'ye Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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