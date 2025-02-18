Emek Partisi'ne Gözaltı Operasyonu: birçok Parti Yöneticisi ve Gazeteci Alındı

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(İSTANBUL) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile parti yöneticileri, çok sayıda partilinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Yıldız Tar da bulunuyor.

Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, parti yöneticileri ve birçok partili sabah saatlerinde düzenlenen İstanbul merkezli Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alındı. Gözaltıların nedeni henüz bilinmezken Emek Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından açıklama yapıldı.

Emek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde İl Başkanımız Sema Barbaros ve parti üyelerimiz gözaltına alındı. Bu hukuksuz operasyonu kabul etmiyoruz! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verildi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul İl Başkanımız, Güngören ilçe başkanımız, yönetici ve üyelerimizin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu hukukusuz ve keyfi tutumu kınıyoruz. Türkiye'yi adeta açık cezaevine dönüştürmek isteyen, tek adam iktidarı hedeflerine varamayacaktır. Faşizan uygulamalarla hak alma mücadelesine, sendikal haklara saldıran, sendika başkanlarını tutuklayan, seçilmiş belediye başkanını görevden alıp kayyım atayan bu anlayışa teslim olmayacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Gazeteci Yıldız Tar'ın da Ankara'da gözaltına alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü bildirildi.