Emekli Albay Denk'in Cenazesi Teslim Edildi

18.03.2026 13:01
Emekli Albay Cemil Denk'in cenazesi, vasiyeti gereği tıp eğitimine katkı amaçlı kadavra bağışından sonra ailesine teslim edildi.

ANKARA'da 2020 yılında hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine bedeni Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak bağışlanan emekli Albay Cemil Denk'in cenazesi, toprağa verilmek üzere törenle ailesine teslim edildi. Babasının eğitime çok önem verdiğini belirten anatomist olan oğlu Prof. Dr. Cemil Cem Denk, "Yıllar önceden konuşmuştuk. Vasiyetini yerine getirdik" dedi.

Ankara'da 2020 yılında bir ameliyat sırasında tansiyonunun yükselmesi sonucu beyin kanaması geçiren Emekli Albay Cemil Denk, yoğun bakımdaki tedavisi sonrası hayatını kaybetti. Denk'in cansız bedeni, vasiyeti üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kadavra olarak bağışlandı. Burada yaklaşık 6 yıl boyunca kadavra olarak tıp eğitiminde kullanılan Denk'in bedeni, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi ayrıca fakülte yönetimi tarafından teşekkür töreni gerçekleştirildi.

'EĞİTİME EN BÜYÜK KATKIYI SUNDU'

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katıldığı törende konuşan BUÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Mustafa Kafa, "Biz kadavra bağışçılarımızla özellikle aileleriyle yakın ilişki de kurmaya çalışıyoruz ama bu kez daha yakın birisi var yanımızda. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemil Cem Denk. Ailemizin daha yakın bir parçası ve tabii ki babası Sayın Cemil Denk. Burada onu ailesine teslim edeceğiz ve Amasya Merzifon'a yollayacağız. Tabii bugün başka bir özel gün. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Kendisi de emekli bir albay. Burada biz bir emaneti teslim etmiyoruz. Öğrencilerimiz de burada şu an. Büyük bir insanlık değerini, sessiz bir katkıyı teslim ediyoruz. Buradan Merzifon'a kadar göndereceğiz. Onunla 6 yıldır birlikteydik. Eğitime de en büyük katkıyı sundu. Biz kadavra bağışçılarımızı bizim gibi birer eğitmen olarak görüyoruz. Bu katkıları için de her zaman teşekkür ediyoruz. Çünkü tıp eğitimi kadavrasız olmaz. Bu bağışçılarımız üzerinde pek çok şey öğreniyorlar. Kendine güveni, saygıyı aynı zamanda etik saygıyı da öğreniyorlar ve o tecrübeyle hekimlik hayatına başlıyorlar. Ben başta Prof. Dr. Cemil Denk ve ailesi olmak üzere bu vasiyeti yerine getirdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

'BU İYİLİK PAHA BİÇİLEMEZ'

BUÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper de "İlker Hoca'nın söylediği gibi sessiz bir eğitmene aslında veda ediyoruz bugün. Kendisine minnettarız. Eğitime katkı sağladığı için, sizlere yol açtığı için önünde saygıyla eğiliyorum. Bizim inancımızda ölümden sonra da iyilikler devam ettiği sürece bize bu artı olarak yazacak. Buna inanıyoruz. Bu iyilik paha biçilemez. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

'ANATOMİ EĞİTİMİ İÇİN KADAVRA OLMAZSA OLMAZ'

Cemil Denk'in oğlu Hacettepe Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Cem Denk, "Bu bağlamda da zaten vefatından sonra tıp eğitimine hizmet vermek çok istiyordu. Benim de anatomi hocası olmam sebebiyle bedenini bağışlamayı çok arzulamıştı. Bu sebeple çok sevdiğim arkadaşlarımın yanına emanet etmeyi düşündüm. Babamı Bursa'ya getirdik. Bir sene ne yazık ki pandemi oldu ama en az 5 sene boyunca çocuklarımıza ders verdi. İlker Hoca'mın da bahsettiği gibi anatomi camiası ve anatomi eğitimi için kadavra olmazsa olmazdır. Son zamanlarda ne kadar iyidir ki değerli hocalarımızın katkılarıyla beden bağışlarımız artmakta ve kendi öğrencilerimizin, kendi çocuklarımızın, kendi ülkemizin, kendi vatanımızın daha iyi gelişmesi için beden bağışları aldıkça tıp eğitimimiz çok iyi yerlere geliyor. Anatominin temel bir lafı vardır; anatomi olmazsa tıp olmaz. Onun için ne kadar iyi anatomi eğitimi alırlarsa o bağlamda çocuklarımız çok iyi doktor, diş hekimi, fizyoterapist, hemşire olacaklar. Babamın bu konuda iyi bir eğitim verdiğini hocalarımızla beraber düşünüyorum. Çocuklarımın iyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorum" dedi.

'VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'

Babasının çok iyi bir asker olduğunu belirten Denk, "Komando, paraşütçü, balık adam, özel harp ve İngilizce kurslarını iyi derecede bitirdi. Kıbrıs'ta mücahit teşkilatında görevler yaptı. 1993 yılında bordo bereli olarak Özel Kuvvetler'den kıdemli olarak emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra birçok sivil toplum kuruluşunda görevlerde bulundu. 200'ün üzerinde makale, 7 tane kitap yazdı. Kendisi çok bilgiliydi, çok okurdu. İyi bir dansçıydı, Harbiye'de atletti. Ama her şeyden öte babam insan gibi bir insandı. Ruhu şad olsun. Babam Ankara'da küçük bir ameliyat sırasında tansiyonu yükseldi, beyin kanaması geçirdi. Bir müddet yoğun bakımda yattıktan sonra vefat etti. Babam zaten eğitime önem verirdi. Ben anatomist olduğum için de böyle bir şey düşünüyordu. Yıllar önceden konuşmuştuk. Vasiyetini yerine getirdik" diye konuştu. Emekli Albay Cemil Denk'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı’nın son sağlık durumu Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı'nın son sağlık durumu
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’nı garantiledi A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nı garantiledi

12:23
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
