Emekli Anestezi Tekniğine Teşekkür Belgesi

Kayseri Devlet Hastanesinde emekli olan anestezi teknikeri kadına hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesini aynı hastanede görev yapan doktor oğlu verdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanede uzun yıllar görev yapan anestezi teknikeri Nezaket Kekeç, emekliliğe ayrılma kararı aldı.

Kekeç, emekliliğe ayrılması dolayısıyla hastanede düzenlenen törende, teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Kekeç'in belgesini, kendisi gibi aynı hastanede görev yapan oğlu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Bilge Yavuz Kekeç takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Kekeç'e hastaneye uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Böylesine anlamlı veda töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Altıntop, "Meslek hayatı boyunca hastalarımıza ve hastanemize büyük katkılar sağlayan değerli çalışma arkadaşımız Nezaket Kekeç'e teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum. Nezaket Kekeç'e ve kıymetli hekimimiz Op. Dr. Bilge Yavuz Kekeç'e bir ömür boyu sağlık ve mutluluk dileriz." ifadelerini kullandı.