Emekli Aylığına Artış Tasarısı Görüşülüyor - Son Dakika
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Emekli Aylığına Artış Tasarısı Görüşülüyor

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TBMM'de emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi düzenleniyor.

30.01.2025 19:52
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(TBMM) - En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, temel ihtiyaçlar çıkartıldıktan sonra emeklilere 19 lira kaldığını belirterek, "19 lirayı komisyona bırakacağım. 19 lirayla nasıl karın doyuruluyor anlasınlar" diyerek parayı komisyon üyelerine verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda  en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri devam ediyor. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, emekli maaşlarına ilişkin şunları söyledi:

"Bu kanun en düşük emekli aylığını yüzde 15,75 arttırarak 14 bin 469 liraya yükseltiyor. Ben bankamatikten 14 bin lira çektim. Burada bir emeklinin bu para ile nasıl geçinebileceğini anlatacağım. İlk kalem tabi ki kiralar. Malumunuz artık emekliler emekli olduktan sonra bir ev sahibi olamıyorlar. Yalancı TÜİK'in rakamlarına göre Temmuz 2024'te 6 bin lira kira. Bu rakama yüzde 44,38 enflasyonu da eklersek 2025'te kira 9 bin lira oluyor. Ardından 238 kw gibi en düşük tüketimle elektriğe 485 lira ayırdım. 30 metreküp su ile 415 lira suyu, bin 200 ile 2 bin 500 lira arasında tabandan kabul ederek doğal gazı ödedim. Zorunlu ulaşıma bin lira ayırdım. İnternet, telefon, aboneliklere 500 lira, sağlık ilaç paylarına 400 lira... Bunlar 13 bin 100 lira. Ekmeğin 15 lira olduğu günümüzde günde yalnızca 3 ekmek üzerinden hesapladığımda da bin 350 lira ekmek tüketimi var. Geriye bize 19 lira kaldı.

"İtibar, emeklilerin gidip bu ömründe torununda bir yemek yiyebilmesidir"

Bu utanç rakamına nasıl imza atacaksınız, el kaldıracaksınız? En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır. Şu rakamlarla yaşanır mı? 19 lira ile pazara mı gidelim, markete mi gidelim, torunumuza bir çikolata alabilecek miyiz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa emekliler bu denli yoksul ve yoksun bırakıldı. Nasıl geçinecekler? Şu maaştan geriye yarım kilo kıyma parası kalmıyor. O beğenmediğiniz, hakaret ettiğiniz eski Türkiye'de en düşük emekli bir asgari ücretin 1,3 katı gelir elde ediyordu. İtibar, emeklilerinin yaşam standardıdır. İtibar, onun da gidip bu ömründe torununda bir yemek yiyebilmesidir. İtibar budur.

Türkoğlu, konuşmasının ardından, "19 lirayı komisyona bırakacağım. 19 lirayla nasıl karın doyuruluyor anlasınlar" diyerek parayı komisyon üyelerine verdi.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Selçuk Türkoğlu, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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