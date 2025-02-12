Emekli Derneklerinin Dava Talebi Reddedildi - Son Dakika
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Emekli Derneklerinin Dava Talebi Reddedildi

TÜİK'e açılan enflasyon davasında 8 emekli derneğinin müdahale talebi mahkemece kabul edilmedi.

12.02.2025 16:00
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(ANKARA) - Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz'in TÜİK'e açtığı enflasyon verilerinin düzeltilmesi için açtığı davada mahkeme, "menfaat ilgisi olmadığı" gerekçesiyle 8 farklı emekli derneğinin davaya katılma taleplerini kabul etmedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı ve milyonlarca yurttaşın bu yüzden mağdur edildiği gerekçesiyle pek çok siyasi parti ve dernek suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK'e enflasyon verilerinin düzeltilmesi için başvurmuştu. Çilesiz'in emeklilerin düşük zam aldığı gerekçesiyle açtığı davada bir gelişme yaşandı. Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi, Çilesiz'in, TÜİK aleyhine açtığı davaya 8 farklı emekli derneğinin katılma taleplerini kabul etmedi.

Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Çilesiz, "Dava benim açımdan devam ediyor. 3 Mart 2025 günü Ankara 6 . İdare Mahkemesinde yapılacak duruşmaya bizzat katılacağım. Sayın Mahkemenin bu karının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Tabidir ki, üyelerinin tamamı maaşları enflasyon oranına göre arttırılan emeklidir. Dolayısıyla eksik enflasyon oranı açıklandığında eksik maaş almaktadırlar. Bu menfaat değil de nedir. Müdahale talebinde bulunan emekli örgütleri bu red kararına karşı dava ile ilgili son kararla birlikte istinaf itiraz yoluna başvurabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Bu karar açıkça hukuka aykırı bir karardır"

Çilesiz'in avukatı Ekrem Güldoğan'da X platformu üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"TÜİK'e karşı açılan asılsız veri davasında, Ankara 6. İdare Mahkemesi yüzbinlerce emekliyi temsilen davaya feri müdahil olan dernek ve sendikaların, Seyfettin Çilesiz'in davası ile menfaat alakasının olmadığı şeklinde gerekçe ile istemin reddine karar verdi. Menfaat alakası nedir. Seyfettin beyin açmış olduğu davanın konusu, 2024 yılı ilk altı aylık TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçek enflasyon rakamlarından düşük olması nedeniyle enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması ile enflasyon sepetinde yer alan madde fiyatları ile enflasyon hesaplamasına dair tüm bilgilerin tarafımıza verilmesi istemidir.

Bu dava kazanıldığı takdirde, 2024 yılı ilk altı aylık enflasyon rakamının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Hesaplanacak olan yeniden enflasyon rakamı TÜİK 2024 yılı temmuz ayında TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamından daha yüksek çıkması halinde, Seyfettin Çilesiz'in emekli maaşına geriye doğru ek zam yapılması gerekecektir. Dolayısıyla davanın kazanılması halinde Seyfettin Çilesiz gibi diğer davaya feri müdahil olan tüm emeklilerin emekli maaşına geriye zam yapılması gerekeceğinden tüm emeklilerin bu davaya katılmasında menfaati vardır.

Feri müdahil talebinin reddi kararı ara karar olduğu için doğrudan istinaf yapamıyoruz. 3 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan duruşmada mahkeme esas hakkında karar verecektir. Mahkemenin esas kararı aleyhe olduğu takdirde bu kararı ve feri müdahil taleplerinin reddi kararını istinaf edeceğiz. Bizce bu karar açıkça hukuka aykırı bir karardır. İstinaf mahkemesinin bu yanlışı düzelteceğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

Yargıtay, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

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