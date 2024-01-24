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Emekli Korgeneral Harun Ocaklı'nın amcası Lütfi Ocaklı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Emekli Korgeneral Harun Ocaklı'nın amcası Lütfi Ocaklı son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Korgeneral Harun Ocaklı'nın amcası Lütfi Ocaklı, Almanya'da vefat etti. Cenazesi Türkiye'ye getirilerek Alaca ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve birçok önemli isim katıldı.

Emekli Korgeneral Harun Ocaklı\'nın amcası Lütfi Ocaklı son yolculuğuna uğurlandı
24.01.2024 - 16:44,
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Emekli Korgeneral Harun Ocaklı'nın vefat eden amcası Lütfi Ocaklı (90), Çorum'un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da yaşadığı evinde yaşamını yitiren Ocaklı'nın cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra karayolu ile Alaca ilçesine ulaştı.

Lütfi Ocaklı'nın cenazesi, Ömerpaşa Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Alaca Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, emekli Orgeneral İhsan Uyar, emekli Korgeneral Harun Ocaklı, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Alaca İlçe jandarma Komutanı Tegmen Uğur Gürsoy, Alaca İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Ertuğran da katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Emekli Korgeneral Harun Ocaklı'nın amcası Lütfi Ocaklı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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