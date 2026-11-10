Emekli Korgeneral İnces, Türkiye-Libya mutabakatı sonrası 7 yılda 9 geri adımı saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emekli Korgeneral İnces, Türkiye-Libya mutabakatı sonrası 7 yılda 9 geri adımı saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yunanistan muhalefetinden emekli Korgeneral Yannis İnces, 2019'daki Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatı sonrası Atina'nın 7 yılda 9 kez geri adım attığını söyledi. İnces, silah alımlarına rağmen Yunanistan'ın egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ifade etti.

Yunanistan muhalefetinden Zafer Partisinin milli savunma grubu başkanı, emekli Korgeneral Yannis İnces, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırasının ardından Yunanistan'ın son 7 yılda 9 kez Türkiye'ye karşı geri adım attığını belirtti.

İnces, konuk olduğu "militaire" isimli YouTube kanalında Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının ardından Yunanistan'ın izlediği politikayı değerlendirdi.

Yunanistan'ın bu süreçte 9 kez geri adım attığını belirten İnces, Türkiye'nin 2019'da Libya ile mutabakat muhtırası imzalamasının hemen ardından Yunanistan'ın Türkiye ile güven artırıcı önlemlerin sürdürülmesi için talimat vermesini geri adımlardan biri olarak gördüğünü söyledi.

İnces, ayrıca, Türkiye'nin Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e (BM) Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını belirten bir belge sunmasına, Türkiye'nin tepkileri nedeniyle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında yapılması planlanan elektrik hattı projesi (GSI) için çalışmaların Kaşot Adası açıklarında 2024'te durdurulmasına, 2025'te Türkiye'nin UNESCO'ya Deniz Mekansal Planlaması Haritası sunmasına ve Ağustos 2026'da Türkiye'nin iki deniz milli parkı ilan etmesine Yunanistan'ın yeterince tepki vermediğini savunarak bunları da geri adım olarak nitelendirdi.

Yunanistan'ın Ağustos 2020'de Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasında, Türkiye-Libya mutabakat muhtırasının psikolojik sonucu olarak, Atina'nın Mısır'a yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı "hediye" ettiğini, bunun da bir geri adım olduğunu ifade eden İnces, 2026'da Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında hidrokarbon araması yapmak üzere, Chevron-Helleniq Energy konsorsiyumu ile imzaladığı anlaşmada "ileride Yunanistan'ın bölgedeki Münhasır Ekonomik Bölgesinde değişiklik olursa" diye bir düzenleme yapılmasını da geri adım olarak yorumladı.

Öte yandan İnces, Türkiye ile Yunanistan arasında 2023'te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'ni de Atina açısından bir geri adım olarak yorumlayarak GSI projesi için Fransa'nın Türkiye'ye bir notayla "bilgi vermesini" de Yunanistan'ın son 7 yıldaki geri adımları arasında sıraladı.

İnces, Yunanistan'ın son yıllarda yaptığı silah alımlarına rağmen bu geri adımlarla egemenlik haklarını korumakta zorlandığını ifade etti.

Kaynak: AA
Dış PolitikaKorgeneralYunanistanPolitikaTürkiyeSavunmaGüncelEnerjiLibyaAtinaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
13:25
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:20:54. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli Korgeneral İnces, Türkiye-Libya mutabakatı sonrası 7 yılda 9 geri adımı saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android