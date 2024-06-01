Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, Şarkışla\'da anıldı

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Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 44. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yıldırım Mezarlığı'ndaki anma programında, Şarkışla Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Çavuş Okan Gürcan Polat, Polat'ın biyografisini okudu, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer dua etti, mezara karanfil bırakıldı.

Programda konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, "Mağusa fatihimiz, milli kahramanımız, en zor zamanda Kıbrıs Türkleri ve Türkiye açısından önemli bir kişidir. Vatan topraklarımızın bağımsızlığı için önem arz eden Kıbrıs harekatında almış olduğu kararlar ile hem ülkemiz hem de Kıbrıs Türk kesimi için bağımsızlığa giden yolda önemli bir isimdir. Şanlı Türk bayrağımızın göklerden inmemesine öncülük etmiştir. Şarkışla'mızın kıymetli değerlerinden biri olan Osman Fazıl Polat Paşa'mızı vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anma programına Polat'ın ailesi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, bazı siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.