Emekli maden işçisi, maden müzesinde eserlerini sergiledi - Son Dakika
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Emekli maden işçisi, maden müzesinde eserlerini sergiledi

Zonguldak'ta yaşayan emekli maden işçisi Halit Kaya, maden müzesinde madencileri ve maden ocaklarını konu alan eserlerini sergiledi. Müzede yer alan 11 eser, madencilik mesleğinin zorluklarını ve madencilerin yaşamını gözler önüne seriyor. Kaya, maden resimlerini maden kazalarının olduğu şehirlerde sergileme hayalini de paylaştı.

18.05.2024 21:34
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Emekli maden işçisi, maden müzesinde eserlerini sergiledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta emekli maden işçisi Halit Kaya, maden müzesinde madencileri ve maden ocaklarını konu alan eserlerini sergiledi.

Devrek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli maden işçisi Halit Kaya, "Müzeler Günü" dolayısıyla "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde; kömür ocakları, kömür üretimi ve madencileri konu alan bir sergi açtı. Sergide 11 eser yer aldı.

Sergide yer alan eserler, madencilik mesleğinin zorluklarını ve madencilerin yaşamını gözler önüne sererken ziyaretçiler eserleri ilgiyle inceledi.

1994 yılında maden ocağından emekli olduktan sonra maden ve madenci resimleri yaptığını anlatan Kaya, "1994 yılında emekli olduktan sonra zaten maden resimleri yapıyordum. Dedem maden şehidi. Babam madenci olduğu için. Bizim evimizde anlatılan hikayeler hep maden hikayeleridir. Bu da bana sirayet etti. Bunu bir görev olarak azletim. Madenci resimlerine başladım. Madenci resimlerinin konusu zaten resimlerden de belli. Madencilik meşakatli bir meslek. Kazaları, göçükleri, grizuları olan bir şey. Resimlere yansıtmaya çalıştım. Hala daha da resimlere devam ediyorum. İnşallah maden resimlerini maden kazalarının olduğu şehirlerde en büyük hayalim bu resimleri oralarda sergilemek olacaktır." dedi.

Müzeyi ziyaret eden madencilerin resimlerde kendilerini bulduğunu ifade eden Kaya, "Buna vesile olan arkadaşlara burada teşekkür ederim. Maden resimlerimin bir de olması gereken yerdeydi. İnşallah daha sonra da bu resimlere buraya hediye ederiz. Madencilerle birlikte burada bütünleşmiş olurlar.

Onlar resimlere bakınca kendilerini buluyorlar diyebilirim. Çünkü dediğim gibi madencilik meşakatli meslek. Bende bu zorlukları tuvale yansıtmaya çalıştım. Onlarda orda görünce bunları kendi yaşamlarını orada gürmüş oluyorlar. Heralde ondan mutlu oluyorlardır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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