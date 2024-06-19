Emekli madenci ata tohumundan domates yetiştiriyor - Son Dakika
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Emekli madenci ata tohumundan domates yetiştiriyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde emekli madenci Erkan Yılmaz, kiraladığı serada ata tohumundan domates yetiştirerek üretime katkı sağlıyor. Yılmaz, sağlıklı ve lezzetli domatesler elde etmek için ata tohumuyla üretim yaparken, aynı zamanda biber ve patlıcan yetiştirmeyi de hedefliyor. İlk hasadın bir ay sonra yapılması planlanırken, Yılmaz, ata tohumlarının en az 6 ay ürün verdiğini belirtti.

19.06.2024 12:07
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uzun yıllar maden ocaklarında çalışarak üretime katkıda bulunan emekli madenci Erkan Yılmaz, şimdilerde kiraladığı serada ata tohumundan domates yetiştiriyor.

Demirciler köyünde ikamet eden, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 7 yıl önce yeraltı işçisi olarak emekli olan 50 yaşındaki Yılmaz, domates yetiştirmek için Alaplı Ziraat Odasına ait ürün yetiştirme tarlasında sera kiraladı.

Yeraltının zorlu çalışma koşullarında 20 yıl üretime katkı sunan Yılmaz, şimdilerde 600 metrekarelik alanda ata tohumundan ekimini yaptığı seradan 8 ton domates elde etmeyi hedefliyor.

Erkan Yılmaz, AA muhabirine, sağlıklı ve lezzetli domates yetiştirmek için bu işe başladığını söyledi.

Ata tohumuyla farklı ürünler de üretmek istediğinden bahseden Yılmaz, "Ata tohumuyla üretilen ürünün insan sağlığına faydası var." dedi.

Yılmaz, ata tohumlarını isteyene verebileceğini belirterek, "Ata tohumundan biber ve patlıcan yetiştirmeyi hedefliyorum. Bu üründe pazar sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Şimdiden talepleri almaya başladım. İlk defa bu işi yapıyorum. 8 tonun üzerinde ürün bekliyorum." diye konuştu.

Bir ay sonra ilk hasadı yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Yıl sonuna kadar da ürün almaya devam edeceğiz. Ata tohumları en az 6 ay ürün veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli madenci ata tohumundan domates yetiştiriyor - Son Dakika

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