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Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilere seyyanen ödeme yapılmasını istedi - Son Dakika
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Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilere seyyanen ödeme yapılmasını istedi

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını talep etti. Küçükkösen, emeklilerin mevcut aylıklarla geçimlerini sağlayamadığını belirtti ve emeklilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kamu görevlisi gibi emeklilerin de personel sisteminin bir parçası olduğunu ve haklarının adaletli bir şekilde verilmesi gerektiğini ifade etti.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilere seyyanen ödeme yapılmasını istedi
09.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:19
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Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını istedi.

Emekli Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Küçükkösen, emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti.

"Emekli olabiliriz ama sesimizi meydanlarda yükseltmek için hala genciz." ifadesini kullanan Küçükkösen, "Emeklileri, yaşlı olarak gören bakış açısına karşı, tecrübeli, kararlı ve hürmet görmeyi hak eden gerçeğini yansıtmak için buradayız." dedi.

Küçükkösen, kamu görevlisi gibi emeklisinin de personel sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, kadronun sadece kamu çalışanına verilmiş bir hak ve menfaat değil, aynı zamanda kamu emeklisini de kapsayacak bir hak olduğuna dikkati çekti.

Emekli oldukları kadronun, haklarını sadece çalışırken ya da emekli olurken değil, emeklilik sürecinin tamamında etkilediğini belirten Küçükkösen, kamu görevlisinin görev aylığı ve emekli aylığı arasında orantısız, adaletsiz, hakkaniyetsiz bir farklılık olduğunu ifade etti.

Ali Küçükkösen, emekliliğin, yıllarca verilen emeğin, sunulan katkının, dökülen alın terinin, eksiksiz yatırılan vergilerin sonucunda elde edilmiş bir hak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayatımızın geri kalan kısmını insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, geçim kaygısı düşünmeden, huzurlu bir şekilde yaşamak kamu işvereninden en doğal beklentimizdir. Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin gidermesi, sesimizin duyulmasıdır."

Kaynak: AA
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Memur Sen, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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