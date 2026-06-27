Emekli Öğretmene Duygusal Veda

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde emekliye ayrılan 38 yıllık öğretmen Sevil Darısapı (58), son gününde meslek arkadaşları ile öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı. Darısapı, uğurlama sırasında gözyaşlarını tutamadı.

İpsala Atatürk İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Sevil Darısapı, meslek hayatının 38'inci yılında emekliye ayrıldı. Dün, öğrencilerine son dersini vererek, karnelerini dağıtan Darısapı'ya, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri veda programı düzenledi. Karneleri dağıtmasının ardından sınıftan ayrılan Darısapı, koridorda kendisini bekleyen meslektaşları ve öğrenciler tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı. Duygu dolu anlar yaşayan Darısapı, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler ile öğretmenler, eğitime verdiği katkılar dolayısıyla Darısapı'ya çiçek takdim etti. Veda programı sonunda okul önünde hatıra fotoğrafı çekildi.