Emekli Öğretmene Emlak Vergisi Muafiyeti

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Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle, kendi adına evi bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak ikamet eden emekli öğretmen, emlak vergisinden muaf tutuldu.

KDK'nin kararına göre, adına kayıtlı konut niteliğinde bir taşınmazı bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emekli maaşı dışında gelirinin bulunmadığını belirterek, belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayı talep etti.

Talebi kabul edilmeyen ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderilen emekli, uzun yıllardır kirada yaşadığı konuttan alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını bildirerek, ekonomik durumu dikkate alınarak emlak vergisinden muafiyet işlemlerinin yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediyeyle başvurucunun talebinin karşılanması adına görüşme yaptı. Talebi olumlu karşılayan belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adına işlem tesis edildiğini KDK'ye bildirdi.