Emekli Öğretmenin 8 Yıllık Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
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Emekli Öğretmenin 8 Yıllık Dolandırıcılık Davası

Emekli Öğretmenin 8 Yıllık Dolandırıcılık Davası
17.06.2026 17:12
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Bekir Çetin, dolandırıcıların 100 milyon TL'sini çaldığı için 8 yıldır adalet peşinde koşuyor.

KONYA'da 8 yıl önce, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıların, yaklaşık 100 milyon lira değerindeki ev, arsa ve naktini dolandırdığı emekli öğretmen Bekir Çetin'in (72), 8 yıllık hukuk mücadelesi devam ediyor. Bugün 4 sanık hakkında istinaf mahkemesi kararını verdi. Yerel mahkemede 2 sanığın beraat kararını onayan istinaf, 1 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından cezasını 4 yıl 6 aydan 3 yıl 4 aya düşürdü. 8 yıl 9 ay hapis cezası alan diğer şüphelinin ise cezası, suçu birden fazla kişiyle işlediği gerekçesiyle 11 yıl 3 aya çıkarıldı.

Akşehir ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Bekir Çetin, 2018 yılında kendisini polis olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz teröristlerin üzerinde ele geçirildi, can ve mal güvenliğiniz tehlikede' diyen dolandırıcılara aldandı. Yaklaşık 100 milyon TL değerinde arsa, ev, bankadaki birikimleri ve kredi çekip paraları şüphelilerin istediği yerlere bırakan Çetin, dolandırıldığını anlayınca savcılığa giderek şikayetçi oldu.

4 ŞÜPHELİ YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanan şüpheliler Burhan Ç. (47), Ferhan S. (35), Mesut T. (43) ve Süleyman O. (45) hakkında, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan sanıklardan Mesut T. ve Süleyman O. beraat ettirilirken, Burhan Ç. 4 yıl 6 ay, Ferhan S. ise 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Öğretmen Bekir Çetin'in avukatları verilen bu karara itiraz etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozup şüphelilerin yeniden yargılamasını kararlaştırdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme, Mesut T. ve Süleyman O.'nun beraat kararlarını onarken, yerel mahkemede 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Burhan Ç.'nin o dönem hesabına gelen 13 bin TL'yi geri verdiği gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezası 3 yıl 4 aya düşürüldü. 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Ferhan S.'ye ise suçu birden fazla kişiyle işlediği gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

'ADALET YERİNİ BULMADI'

Duruşmanın ardından konuşan Bekir Çetin'in avukatı Özgül Akın Aydınöz, "Dosyadaki bilirkişi raporlarında suça çok net iştirak ettikleri belirlenen 2 sanığın beraatine karar verilmiş olmasıyla ne yazık ki adalet yerini bulmamış oldu. Ceza alan 2 sanık yönünden Yargıtay'a gidebiliyoruz. Ancak beraat kararı verilen kişiler hakkında karar kesin nitelikte olduğu için olağanüstü kanun yönüne başvuracağız" dedi.

Dosyanın yeniden açılmasını istediğini belirten emekli öğretmen Bekir Çetin, "Asıl suçlular hakkında beraat kararı verildi. Adalet yerine gelmemiş oldu. Ben adaletin tecelli etmesini istiyorum. Dosyanın yeniden açılmasını Adalet Bakanı'mızdan diliyorum" diye konuştu.

Babasının uzun süredir mağdur olduğunu ifade eden kızı Rana Çetin ise "Sayın Adalet Bakanı'mızdan ricamız, tüm eski dosyaları açıyorsunuz, adaletin yerine gelmesi için uğraşıyorsunuz. 8 yıllık bir dosya, bu dosya sadece bizi değil tüm halkımızı ilgilendiriyor. Lütfen bu çetenin çökertilmesini ve cezalandırılmasını sağlayın" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Bekir Çetin, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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