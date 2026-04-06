Emekli Polis Balık Tutarken Boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Polis Balık Tutarken Boğuldu

06.04.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta emekli polis Faruk Seringeç, balık tutarken gölette boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) EMEKLİ POLİS, BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli polis Faruk Seringeç, balık tutmaya gittiği baraj göletinde boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre Faruk Seringeç, arkadaşıyla birlikte baraj göletine balık tutmaya gitti. Seringeç su kenarında balık tutarken, arkadaşı göletin yukarısına çıktı ve bir süre sonra döndüğünde Seringeç'in yerinde olmadığını fark etti. Faruk Seringeç'in arkadaşının 112'den yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler gölet ve çevresinde arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyeye bağlı dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda Faruk Seringeç'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından emekli polis Faruk Seringeç'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Polis, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Polis Balık Tutarken Boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Başakşehir’de kafede silahlı saldırı Başakşehir'de kafede silahlı saldırı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

23:53
Devrim Özkan’la barıştı mı Torreira’dan kafa karıştıran hareket
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
21:55
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:17:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Emekli Polis Balık Tutarken Boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.