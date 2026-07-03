İzinli mahkum babası tarafından vuruldu - Son Dakika
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İzinli mahkum babası tarafından vuruldu

03.07.2026 12:59
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Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay A, babası emekli polis A.R.A'yı bıçakla yaraladı. Bunun üzerine baba, oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Yaralı baba hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan mahkum, bıçakla yaraladığı emekli polis babası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Dün gece saatlerinde cezaevinden izinle çıkan Mehmet Berkay A, Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Atayolu Sokak'ta bulunan anne ve babasının yaşadığı eve gitti.

Burada Mehmet Berkay A, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı emekli polis babası A.R.A'yı bıçakla yaraladı. Bunun üzerine baba A.R.A, oğlunu tabancasıyla üç el ateş ederek öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.R.A'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Mehmet Berkay A'nın cesedi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

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