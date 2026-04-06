Emekli Polisler Huzurevinde Ziyaret Edildi

06.04.2026 13:20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, emekli polisleri huzurevinde ziyaret ederek kutlama yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Etiler Huzurevi'nde kalan emekli personele ziyaret gerçekleştirildi. Emekli polis memuru ve huzurevi sakini olan Harika Özpınar, "Her şeyden önce polis olmak çok şerefli bir meslek. Dünyaya bir daha gelsem yine polis memuru olmak isterdim. Bugün bütün polis camiasına, arkadaşlarımızın hepsine kutlu olsun" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü koordinesinde Beşiktaş'ta bulunan Etiler Huzurevi'nde kalan emekli personele ziyaret gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Neslihan Türkün, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Başkomiser Rabia Billor, polis memurları ve huzurevi sakinleri katıldı. Ziyaret sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız ve polis memurları emekli meslektaşlarıyla bir araya geldi. Buluşmada, emekli polisler görev yıllarına ait anılarını anlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız emekli polis memurlarına hediye takdim etti.

'BURADA ÜÇ POLİS MEMURUYUZ, BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ'

Polis teşkilatının ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten emekli polis memuru ve huzurevi sakini Hürmüz Pala, "Arkadaşlarımın bizi yıllar sonra hatırlaması, burada ziyaret etmesi çok mutlu ediyor. Bu teşkilatta olmaktan çok mutluyum. Çalışırken de çok mutluydum. Şimdi arkadaşlarım aradığı için de çok mutluyum. Emekli olalı 30 yıl oldu, özlüyorum. Ben emekli olduğum zaman mesleğe girenler şu anda emekli oldu. Beraber çalıştığımız arkadaşımız şu anda yok. Ancak yaşıt olarak ayrı ayrı yerlerde çalışsak da kendi arkadaşlarım burada var. Ayrı ayrı yerlerde çalıştık ama burada buluşmuş olduk. Burada üç polis memuruyuz, birbirimize destek oluyoruz ama burada gerçekten çok mutluyuz. Çok güzel bir huzurevi. Buraya gelenin ömrü artıyor. Burada yaş ortalaması yüksek" dedi.

'DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM YİNE POLİS MEMURU OLMAK İSTERDİM'

Polis olmanın şerefli bir meslek olduğunu belirten emekli polis memuru Harika Özpınar, "Her şeyden önce polis olmak çok şerefli bir meslek. Her meslek gibi ama poliste daha bir özellik var sanki. Dünyaya bir daha gelsem yine polis memuru olmak isterdim. Bugün bütün polis camiasına, arkadaşlarımızın hepsine kutlu olsun. Herkesinki kutlu olsun, bütün polis camiasının, her birinizin. Burada günlerimiz mükemmel geçiyor. Çünkü burası artık huzurevi değil de beş yıldızlı otel gibi. Yememiz, içmemiz, bakımımız, tedavimiz Her şeyimiz mükemmel. Hiçbir noksanımız yok. Keşke böyle yerler çoğalsa, yaşlı insanlarımız hep mutlu olsa. Arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman eski günlere dönüyoruz. Mutlaka kendi gençliğimize dönüyoruz, çalıştığımız yıllara dönüyoruz. O günkü yaşantılar aklımıza geliyor. Çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜNDEN GÜNE TEŞKİLAT DAİMA DAHA İYİ YERLERE GELİYOR'

Günden güne polis teşkilatının daha iyi yerlere geldiğini belirten emekli polis memuru Mehmet Yılmazer, "Günden güne teşkilat daima daha iyi yerlere geliyor. Bizim zamanımızda başkaydı, günden güne imkanlar daha gelişiyor. Asayiş için gerekli neyse yapılıyor. Her zaman için teşkilat mensuplarının gelip ziyaret etmesini beklerim, memnunum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

