Emekli Tümamiral'den Acil Helikopter İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Tümamiral'den Acil Helikopter İhtiyacı Vurgusu

07.06.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'deki arama kurtarma için helikopter tedarikinin acil olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de Duru-67 isimli balıkçı teknesine saldırıyı hatırlatarak, sahilden uzak mesafedeki arama kurtarma görevleri için, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın "deniz üzeri uygun nitelikli genel maksat helikopteri tedarikinin" acil ihtiyaç olduğunu belirtti.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, denizlerde arama kurtarma görevlerinin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Denizlerde ilan edilen Arama Kurtarma Bölgelerinde can emniyetinin sağlanması ve kurtarma görevlerinin etkinlikle icra edilmesi, insani sorumluluk ve sadece uluslarası bir yükümlülük değil devletlerin prestiji ve güvenirliği açısından da oldukça önemlidir. Çevre denizlerimizde sahile yakın bölgelerde arama kurtarma görevleri mevcut imkanlarla sorunsuz icra edilebilir. Ancak; Karadeniz'de Duru-67 isimli balıkçı teknesine saldırı olayında olduğu gibi sahilden uzak mesafedeki arama kurtarma görevleri için, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 'deniz üzeri uygun nitelikli genel maksat helikopteri' tedariki acil harekat ihtiyacıdır."

Gökbey helikopteri keşif - gözetleme görevi icra edebilir ama özellikle deniz üzeri uzak mesafeli kurtarma görevleri için hazır çözümlere başvurmak zorunludur. Bu kabiliyet, münhasır ekonomik bölgemizde (MEB) milli görünürlüğümüz ve prestijimiz için oldukça önemli olup tasarruf konusu yapılmaması gerekir. 2014-2015 yıllarında akamete uğratılan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma maksatlı helikopter tedarik projesi süratle tekrar başlatılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Denizcilik, Helikopter, Karadeniz, Güvenlik, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Tümamiral'den Acil Helikopter İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

18:46
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:55:16. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli Tümamiral'den Acil Helikopter İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.