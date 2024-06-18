Emekli Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü için Eskişehir'de tören düzenlendi

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Geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü için son görev yeri olan Eskişehir'de tören yapıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ani rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Tütüncü için Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören öncesi eşi Hikmet Tütüncü ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Vali Aksoy'un, Tütüncü'nün tabutunun üzerine karanfil bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftü Yardımcısı İsrafil İde tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İki çocuk babası Tütüncü'nün özgeçmişinin okunmasından sonra naaşı, cenaze mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Bekir Şahin Tütüncü'nün cenazesi, bugün ikindi vakti Isparta'nın Atabey ilçesinde, Altunba Mezarlığı'ndaki Pazar Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra Isparta Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Tütüncü, daha sonra sırasıyla Bolu Seben, Eskişehir Seyitgazi, Ağrı Taşlıçay, Bursa Orhaneli, Eskişehir Çifteler kaymakamlıkları, Sivas Vali Yardımcılığı, İzmir Menemen Kaymakamlığı, Bursa Vali Yardımcılığı, Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Eskişehir Vali Yardımcılığı görevlinde bulunduktan sonra 15 Nisan 2020'de emekliye ayrıldı.