Emekli Vatandaşlar Asgari Ücretten Mağdur

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in yerel seçim çalışmaları sırasında dinlediği Adanalı bir emekli vatandaş, "2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapmış birisiyim. 2004 yılında emekli oldum, 10 sene muhtarlık yaptım. Emekli maaşımı her zaman için asgari ücretten fazla alıyordum. Yalnız üç yıldan bu yana emekli maaşını asgari ücretten eksik alıyorum. Bu haksızlığın düzeltilmesini istiyorum. Geçinemiyoruz. Köy yerindeyiz, idare etmeye çalışıyoruz ama yetmiyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Sarıçam ilçesinin Karayusuflu köyünde CHP Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen ile birlikte vatandaşlarla buluştu. CHP'li Şevkin, "Emeklinin hali perişan, en düşük emekli maaşı 10 bin TL" diyerek, SGK emeklisi bir vatandaşla konuştu.

"TORUNLARIM, 'BABAANNE, HİÇ HARÇLIK YOK MU' DİYOR"

Vatandaş, şunları söyledi:

"Geçinemiyoruz. Torunlarım, 'Babaanne, hiç harçlık yok mu' diyor. Üzülüyorum, bayram geliyor. Eşim 70 yaşında. O maaş almıyor. Ben emekliyim diye o hiçbir şeyden faydalanamıyor. Haksızlık. Benim kocam da aylık alsın. Benim dizlerimden rahatsızlığım var. Ona da para ödüyoruz. Kalbime dört tane stent takılacak, açık ameliyat dediler. Aldığım para bunu karşılamaya yetmiyor."

CHP'nin Sarıçam Belediye Başkan Adayı Göçmen ise şöyle konuştu:

"Bizim 69 mahallemiz var. Gitmiş olduğumuz bütün mahallelerde, özellikle köylerde bütün amcalarımızdan, teyzelerimizden bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Yerel yönetimler olarak teyzelerimize, amcalarımıza destek olup proje üretmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"EMEKLİ MAAŞIM ASGARİ ÜCRETTEN EKSİK"

Şevkin ve Sarıçam'ın konuştuğu bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapmış birisiyim. 2004 yılında emekli oldum, 10 sene muhtarlık yaptım. Emekli maaşımı her zaman için asgari ücretten fazla alıyordum. Yalnız üç yıldan bu yana emekli maaşını asgari ücretten eksik alıyorum. Bu haksızlığın düzeltilmesini istiyorum. Geçinemiyoruz. Köy yerindeyiz, idare etmeye çalışıyoruz ama yetmiyor."