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Emekliler, Düşük Emekli Ücretlerine ve Asgari Yaşama Hayır Sloganıyla Protesto Etti - Son Dakika
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Emekliler, Düşük Emekli Ücretlerine ve Asgari Yaşama Hayır Sloganıyla Protesto Etti

Emekliler, bugün Ulus Meydanı'nda düşük emekli ücretlerini ve asgari yaşam koşullarını protesto etti. Emekli maaşlarının yetersizliğini dile getiren emekliler, geçim sıkıntısı çektiklerini ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtti. Protesto sırasında yapılan konuşmalarda, emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve asgari ücretin artırılması talepleri dile getirildi. Ayrıca, yaklaşan yerel seçimlerde emeklilere oy kullanma çağrısı yapıldı.

Emekliler, Düşük Emekli Ücretlerine ve Asgari Yaşama Hayır Sloganıyla Protesto Etti
09.01.2024 - 17:33,
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Emekliler, bugün Ulus Meydanı'nda 'Düşük Emekli Ücretlerine ve Asgari Yaşama Hayır' sloganıyla emekli maaşlarını protesto etti. Emekli memur Tahsin Özer ANKA Haber Ajansı'na "Bir ülkede 15 bin lira kira varsa 7 bin 500 lira maaş alıyorsan bu ülkede geçim olur mu? Mümkün mü? Vatandaş evine yarım kilo zeytin alamıyor" diye konuştu. Emekli Habip Karadağlı ise "Bir kilo peynir 400-500 lira. Bir su 25 lira. Açız, vallahi açız. Olacak iş değil ki... Ondan sonra seçime girecek... Seçim bittiğinde yallah. 7 bin 500 lira alan emeklilere sesleniyorum. Bu seçimde siz de ona göre oy kullanın" diye çağrıda bulundu.

Emekliler, bugün Ulus Meydanı'nda 'Düşük Emekli Ücretlerine ve Asgari Yaşama Hayır' sloganıyla emekli maaşlarını protesto etti. Emekliler, eylemlerinin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Geçinemediğini söyleyen emekli memur Tahsin Özer, şunları dedi:

"Şu ekonomik durumda geçinme imkanı var mı? Bir pazara gidiyoruz, bir kilo domates, sebze-meyve almadan geri dönüyoruz maalesef. Bir ülkede 15 bin lira kira varsa 7 bin 500 lira maaş alıyorsan bu ülkede geçim olur mu? Mümkün mü? Vatandaş evine yarım kilo zeytin alamıyor. Pazarı bırakın, domates 40 lira olmuş. Ben pazara gidip o domatesi almadan evime geri dönüyorum. Cebimde 3 tane kartım var, o kartlarla ay sonunu getiriyorum. Oradan alıp oraya yatırıyoruz, takviye yaparak geçimi o şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Bakın benim evim var ama evsiz bir sürü insan var. Akıl var, mantık var 7 bin 500 lira aylık alacaksın, 15 bin lira kira vereceksin. Kuru ekmek alamaz... Emekliler çok zor durumda. Geçim şartları çok zor. Maalesef pazara gidip de almadan geri dönen insan var."

"TALEPLERİMİZ, MAAŞLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİ"

Emekli Bedriye Tunçbilek de emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Markete gittiğimizde, evde, yaşamımızı etkiliyor. O kadar pahalı her şey. Bugün aldığımız 100 liralık şeyi 100 200 liraya alamıyoruz. Bakıyoruz her şey pahalı. Bu ay bana 2 bin küsur lira doğal gaz geldi, daha kış gelmedi. Bundan sonra ne olacak gerisini siz düşünün. İki maaşla çok zor geçiniyoruz. Taleplerimiz, maaşlarımızın iyileştirilmesi, asgari ücretin üzerine çıkması. Asgari ücret verildi 17 bin 2 lira, komik bir rakam. En az 25 bin lira olmalı. Ama piyasayı da durdurmalılar. Piyasa, bize verdikleri o parayı tekrar, ertesi gün alıyor. Eriyip gidiyor. Elimize geçmeden eriyor. Maaşlarımızın iyileştirilmesini, eşit ücret istiyoruz."

"BU SEÇİMDE SİZ DE ONA GÖRE OY KULLANIN"

Emekli Habip Karadağlı ise, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için emeklilere çağrı bulunarak şunları söyledi:

"Geçen sene seçim yaklaşınca 2 bin 500 lira verdi, seçime girdi. Alacağını aldı, ondan sonra dirseğini bize döndü. Açız, vallahi açız. Ondan sonra 'yüzde 37', bir sene oluyor. Geçen sene bu zamanlarda 2 bin 500 lira verdin. Herkese yüzde 50-60 veriyorsun. Niye emeklilere vermiyorsun? 10 bin lira kim ne yapacak? Markete gir çık bakalım, ne alabiliyorsun? Olacak şey mi? Vatandaş, canından bıkmıştır. Biz de vatandaşız. 10 bin lira ile ne yapacağız? Bir kilo peynir 400-500 lira. Bir su 25 lira. Olacak iş değil ki... Ondan sonra seçime girecek... Seçim bittiğinde yallah. 7 bin 500 lira alan emeklilere sesleniyorum. Bu seçimde siz de ona göre oy kullanın."

Kaynak: ANKA
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