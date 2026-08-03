Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika
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Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor
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Konya'da vatandaşlar, yükselen kiralar ve düşük emekli maaşları nedeniyle ekonomik zorluklarını dile getirdi.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) – Konya'da yurttaşlar, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli aylıklarından dert yandı. Konyalı bir vatandaş, " Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 bin lirayla nasıl geçineceksin? Ev kirası olmuş 25 bin lira. Yani emekliler perişan" dedi.

Konya'da vatandaşlar artan yaşam maliyetleri karşısında emekli aylıklarının yetersiz kaldığını belirterek geçim sıkıntısını dile getirdi. Emekliler, aylıkların kira ve temel ihtiyaçları karşılamadığını, ekonomik koşulların her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade etti.

Bir emekli, aylığının yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirterek, "Verdikleri emekli maaşıyla karnımızı anca doyuruyoruz. Ben 90'dan beri tatil yapamıyorum. Devlet memuru emeklisinin hiçbir hakkı yok" dedi.

Kendisinin geçinebildiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Geçiniyoruz. Şimdikiler geçinemez. Niye geçinemez? Şimdi her şey hazır. Bebek doğdu mu bez hazır, ıslak mendil hazır, mama hazır, her şey hazır. Eskiden hazır bezler yoktu, bez dikiyorduk. Onları kullanıyorduk. Ondan sonra sana eskileri anlatacak olursam zaten bitmez. Ben 1-2 saattir şurada oturuyorum 'Sonu nereye gidecek bu hayatın?' diyorum" ifadelerini kullandı.

"TORUNLAR GELİYOR, YARISINI ONLAR GÖTÜRÜYOR"

Bir başka kent sakini de 23 bin liralık emekli aylığının yetersiz olduğunu belirterek, "Geçinmeye çalışıyoruz. Öyle diyelim. 23 bin lirayla bana kalsa yine belki yetiştiririm. Torunlar geliyor, bunun da yarısını onlar götürüyorlar. İşte bana kalan sadece 10 bin lira, kalırsa ancak" diye konuştu.

"EV KİRASI OLMUŞ 25 BİN LİRA"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntının giderek arttığını dile getiren bir vatandaş ise, "Emekli maaşı artık rezillik maaşı oldu Türkiye Cumhuriyeti'nde. 23 bin lirayla nasıl geçineceksin? Ev kirası olmuş 25 bin lira. Yani emekliler perişan. Çarşıda istediğini yiyemiyor, içemiyor. Yani 23 bin lirayı kiraya mı vereceksin, yiyecek misin, içecek misin? Hastayız, her tarafımız dökülüyor. Kendine çorbayla, bilmem biberle, domatesle karnını bir doyuruyorsun. Onu da bulabilirsen" dedi.

"EMEKLİLER ÖLSÜN DİYORLAR"

Bir başka emekli de geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını belirterek, "Eskiden ayarlıyorduk da şimdi ayarlayamıyoruz. Şimdi arkadaşlık yok. Bitirdik yani. Niye? Para yok, pul yok. Emekli maaşı 23 bin lira oldu. Çok bir para mı? Bugün bir ev kirası 15-20 bin lira. Bir de evin olmazsa öldük. Zaten emekliler ölsün diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli de cebindeki son parayı göstererek, "Cebimdeki parayı göstereyim mi? 30 lira. Ne yapayım ben 30 lirayı? Bir de emekliyim. Biz kurtulduk da çocuklara Allah yardım etsin" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor - Son Dakika

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