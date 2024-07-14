Emekliler Haklarını İstiyor

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(ESKİŞEHİR) - Disk Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Emekliler, onurlu duruşlarıyla bu seçimde kararlarını bildirdiler. Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor. Bundan sonraki süreçte de omuz omuza mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Ünlüce, Disk Emekli-Sen Eskişehir Şubesi'nin düzenlediği etkinlikte emeklilerle bir araya geldi. Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, emekçilerin durumları tartışıldı, sorunlar paylaşıldı ve birlik beraberlik mesajları verildi.

Emeklilerin Türkiye'nin temel taşı olduğunu vurgulayan Ünlüce, şunları söyledi:

"Ben bugünkü ortamı görünce daha çok umutlandım. Seçim döneminde sürekli söylediğim bir şey vardı: 'Bu seçimde kararı ve seçimin kaderini emekliler belirleyecek' çünkü Eskişehir'de nüfusun neredeyse dörtte biri emeklilerden oluşuyor. Eskişehir'de emeklilerin sayısı 210 bini geçti. Türkiye'de ise 16 milyonu geçti. Bu seçimde, 'Bu seçimde sarı kartı gösteriyoruz, söyleyecek sözümüz var' dediniz. Genel Başkanımızın Gebze'deki yaptığı mitingde verdiği bazı rakamlar vardı. O gün verilen rakamlarda Türkiye'de en zengin yüzde 20, tüm kaynakların yüzde 81'ini kullanıyor. En fakir olan yüzde 20 ise ne kadarını kullanıyor? Sadece yüzde 0.5'ini, yani yüzde 1 bile değil. İşte emekliler, onurlu duruşlarıyla bu seçimde kararlarını bildirdiler. Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor. Bundan sonraki süreçte de omuz omuza mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."