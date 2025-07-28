Emekliler İçin Taban Aylık İyileştirmesi Talebi - Son Dakika
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Emekliler İçin Taban Aylık İyileştirmesi Talebi

28.07.2025 18:00
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Memur-Sen, emeklilerin mağduriyetine dikkat çekerek, 2026 için taban aylık iyileştirmesi önerdi.

'EMEKLİLERİNİN MAĞDURİYETİNİ ISRARLA İFADE ETTİK'

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Masaya, hizmet kollarımızla birlikte genel toplu sözleşme tekliflerimizle geldik. Tekliflerimizi belirlerken de özellikle bu gelişen süreç içerisinde, seyyanen zammın emeklilere verilmemiş olması dolayısıyla, kamu görevlisi emeklilerinin yaşadığı mağduriyeti ısrarla ifade ettik. Bunun mutlaka emeklilere de verilmesi gerektiğini ifade ettik. Fakat bunu ifade etmek yetmez. Çünkü görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki makas, üzülerek ifade ediyorum ki koptu. ve görevdeyken aldığı aylığın 45'ini emekliyken alan bir çarpıklık ortaya çıktı. Bunu tez elden telafi etmenin yollarından birisi de taban aylık iyileştirmesi yapmaktır" dedi.

'KAMU PERSONEL SİSTEMİNE REVİZYON İHTİYACI VAR'

Gelir adaletsizliğini önlemeye yönelik tekliflerine değinen Yalçın, "Tekliflerimizi oluştururken, 2026 yılı için 10 bin TL taban aylık iyileştirmesi, geride bıraktığımız süreç içerisinde yaşadığımız mağduriyetin telafisi için de yüzde 10 refah payıyla başlanması gerektiğini ifade ettik ve teklifimizi buna göre şekillendirdik. 2026'da ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam teklif ettik ayrıca. İkinci 6 ay için yüzde 20 zam teklif ettik. 2027 ilk 6 ay için yine emeklilerin durumunu da dikkate alarak, 7 bin 500 TL taban aylığa iyileştirme teklif ettik. İlk 6 ay yüzde 20 oransal zam olmak üzere, ikinci altı ayda yüzde 25 oransal zam teklif ettik. Toplamda ilk yıl yüzde 88, ikinci yıl yüzde 46 olmak üzere iyileştirme teklifiyle masada bulunuyoruz. Bu yeni toplu sözleşme sürecinde, özellikle çalışanların gelir adaletsizliğinden kaynaklı olarak sitemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Onun için tekliflerimiz gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak şekilde şekillenmiş durumda. Aynı işi yapan çalışanlar farklı ücretlere tabi tutulduğu için, çalışma barışı da her geçen gün bozuluyor. Onun için kamu personel sistemine ilişkin bir revizyon ihtiyacı var" diye konuştu.

'BAKANLIK TAKVİMİ AÇIKLAYACAK'

2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesine işaret eden ve bu doğrultuda taleplerini dile getiren Yalçın, "Aile yılı konusunda yarı zamanlı çalışma başlığıyla ilk adım atıldı. Gelin bu toplu sözleşmede bunun devamını getirelim. Sembolik olan, çalışmayan eşe verilen yardım miktarını arttıralım diye teklifle geldik. 500 TL üzerinde bir rakam ifade eden, sembolik, süt almaya yetmeyen, bez almaya yetmeyen 0-6 yaşa teşvik olarak ifade edilen rakamı, bunu sembolik olmaktan çıkaralım, 3 çocuk ve üzerinde hatırı sayılır bir rakamla bu masadan kalkalım diyerek teklifle geldik. Bakanlık bugün takvimi açıklayacak. Orada belli olacak takvim. Çünkü biz önermelerimizde bulunduk, bakanlık şu an takvimi şekillendirdi" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler İçin Taban Aylık İyileştirmesi Talebi - Son Dakika

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