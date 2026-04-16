Emekliler Kuyrukta Ekonomiyi Eleştiriyor

16.04.2026 10:12
Ankara'daki İşyurtları mağazasında emekliler, uygun gıda fiyatları için uzun kuyruklara girdi.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin uygun fiyatla satıldığı İşyurtları Kurumu Kızılay Satış Mağazası önünde emekliler uzun kuyruk oluşturdu. Emekli bir vatandaş "Usandım, bıktım artık kuyruklarda bekleye bekleye. Emekliyim, oğlum, gelinim olmasa aç kalacağım. Yumurta, yağ kuyruğu, bu kadar rezalet bir ülke yönetimi görmedim" diye sitem etti. Sıraya giren bir diğer emekli de "Ekonomi bozuk, bu kadar bozuk olmasının nedeni iktidar ama onlar hiç görmezden geliyor" dedi.

Cezaevlerindeki hükümlülerin İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde ürettikleri ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu işyurtları mağazalarından biri Ankara Kızılay'daki satış mağazasında, emekliler uygun fiyatlı gıda alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Kızılay'daki satış mağazası önünde sıra bekleyen vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na ekonomik sıkıntılardan dert yandı.

Emekli bir vatandaş, "9 gibi gelen de var, öğlene kadar bekliyoruz. Daha uygun, daha taze onun için bekliyoruz. Dışarıda tabii ki daha pahalı. Bir de marketlerde raflarda beklediği için burası daha bizim işimize geliyor" dedi. Emekli vatandaş, "Geçinebiliyor musunuz?" sorusuna, "Şöyle böyle" yanıtını verdi.

"Burada ürünlerin daha avantajlı"

Başka bir emekli, ekonomiyi eleştirerek, "Böyle ne kadar devam eder bilmiyoruz zaten emekliyim. Geçinmeye çalışıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz" diyerek sitem etti. İşyurtları Kurumu Satış Mağazası'ndaki ürünlerin daha avantajlı olduğunu belirten vatandaş, "Yoksa bu kadar sıra niye bekleyelim? Emeklinin aldığı maaş belli" diye konuştu. Düzenli şekilde mağazaya gelerek sıra beklediğini söyleyen  "Şimdi geldim çünkü saatini ayarlıyorum ona göre geliyorum" dedi.

"Ekonomi sıkıntılı, bozuk, nedeni iktidar "

Ekonomiden dert yanan bir başka vatandaş da "Ekonomi sıkıntılı, bozuk. Bu kadar bozuk olmasının nedeni iktidar ama onlar hiç görmezden geliyor. Antidemokratik bir idare içinde ülke. Ülke oldukça mağdur. Bütün her tarafı bağlamışlar kendilerine, insanların hareket alanı bile kalmadı" şeklinde konuştu.

Emekli olduğunu söyleyen bir başka vatandaş, "Geçinebiliyor musunuz?" sorusuna, "Çok zor" cevabını verdi, "Düzelir mi?" sorusuna ise "Bu gidişle hayır, bence ümit yok" yanıtını verdi.

"Geçinmenin mümkünatı yok tek maaşla"

Kuyrukta bekleyen bir başka başkentli, emekli olduğunu aynı zamanda çalıştığını dile getirerek, "Tek maaşla geçinmenin mümkünatı yok, emekli olarak tekrar çalışıyorum. Ama düzelmez, umut yok daha kötüye gidiyoruz" diye konuştu.

"Bir koli yumurta alabilirim diye belki nereden kalktı geldi?"

Bir diğer emekli vatandaş da şunları söyledi:

"Ben usandım, bıktım artık kuyrukta bekleye bekleye, şu milletin haline bak. Emekliyim, oğlum olmasa gelinim olmasa aç kalacağım. 21 bin lira ile nasıl geçineceksin? 21 bin lira emekli maaşım var. İlk emekli olduğumda iki asgari ücret ediyordu benim maaşım. Şimdi kaç lira olması lazım?  İşte buyrun burdan yakın. Yumurta kuyruğu, yağ kuyruğu, bu kadar rezalet bir ülke yönetimi görmedim. Bir koli yumurta alabilirim diye belki nereden kalktı geldi? Hangi mahalleden geldi ? Bu kadar rezalet bir yönetim görmedim. Düzen değişirse, bunlar giderse düzelir. Bunlar gitmezse düzelmez."

Kaynak: ANKA

