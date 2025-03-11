Emekliler Ramazan'da Uygun Fiyatlı Et İçin Kuyruğa Giriyor - Son Dakika
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Emekliler Ramazan'da Uygun Fiyatlı Et İçin Kuyruğa Giriyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı et satışları emeklilerin yüzünü güldürüyor. Ramazan'da misafir ağırlayamayan emekliler, alım güçlerinin düştüğünden şikayetçi. Piyasa fiyatlarının altında kalan et ve kıyma alabilmek için sıraya giren emekliler, bütçelerini zorlamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

11.03.2025 14:51  Güncelleme: 15:03
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Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB)  bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın piyasa fiyatının altında et ve kıyma satışından yararlanmak için Başkent Mobil Market'e giden emekli Mehmet Tuncay, "Ramazan daveti yapıp eşi, dostu çağıramıyoruz. Eskiden Ramazan ayının en az 15 günü misafir ağırlardık. Şimdi maalesef onu yapamıyoruz artık" dedi.

Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, Başkent Market'in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market'lerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL'den satışa sunulduğunu duyurmuştu. Başkent Mobil Market'lerden uygun et ve kıyma satın almaya gelen vatandaşlardan emekli Mehmet Tuncay, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Kasapta 600, 650 lira civarında olan kıyma, burada 420 lira. Alım gücümüz gerçekten düştü. Mansur Başkanımdan Allah razı olsun. Mobil araçları mahallemize kadar gönderiyor. Eskiden ayda bir et alırken şimdi hiç alamaz duruma geldik. Halk bir yandan yoksullaşıyor. Bu iktidarın bir an evvel sokağa inip vatandaşın halini görmesi lazım.

Benim maaşım daha yeni 19 bin lira oldu, yetmiyor. Biri üniversitede, biri lisede iki çocuk okutuyorum. Yetirmek imkansız. Ramazan daveti yapıp eşi, dostu çağıramıyoruz. Eskiden Ramazan ayının en az 15 günü misafir ağırlardık. Şimdi maalesef onu yapamıyoruz artık."

"Hangisi daha ucuzsa onu tercih ediyoruz"

Emekli Ali Yücel, "Emeklilerin çoğu dar gelirli. Normal yaşayım dersen zaten emekli maaşı yetmiyor ama biz bir şekilde yetirmeye çalışıyoruz. Bir şey alacağımız zaman marketleri geziyoruz, hangisi daha ucuzsa onu tercih ediyoruz" dedi.

"Alamayınca ne yapacaksın"

Başka bir emekli vatandaş ise, "Kasaplarda buradaki fiyatlardan daha pahalıya et satıyorlar. Alamayınca ne yapacaksın? Mecbur ucuz et kuyruğuna gireceksin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekliler Ramazan'da Uygun Fiyatlı Et İçin Kuyruğa Giriyor - Son Dakika

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