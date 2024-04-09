Emeklilere Bayram İkramiyesi Yetersiz: Emekliye Bayram Hayal Oldu

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Emekliler yaşam mücadelesi verirken bayramda torunlarına harçlık vermesi, tatile gitmesi, gelecek misafirleri için ikramlık alabilmesi hayalin de ötesine geçti. Emekliye bayram hayal oldu diyebiliriz. Emekli bayramı geçti, artık karnını doyurabilmenin derdine düştü. Emeklimiz insan onuruna yaraşır bir ücret talep ediyor. Artık yok sayılmak, görmezden gelinmek istemiyor" dedi.
Ramazan Bayramı yaklaşırken Bekir Başevirgen, ekonomik koşulların emekliler üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başevrigen'in açıklaması şöyle:
"3 BİN LİRALIK BAYRAM İKRAMİYESİ EMEKLİNİN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR"
"Ülkemizde ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Enflasyon, peşi sıra gelen zamlar ve ek vergiler vatandaşı nefes alamaz noktaya getirdi. Çalışanların durumu böyleyken yıllarca çalışıp üreterek ülke ekonomisine destek olan emeklilerin durumuysa daha vahim. Milyonlarca emekli, 10 bin liralık maaşla açlığa mahkum edilirken sadece 3 bin liralık bir bayram ikramiyesinin verilmesi emeklinin aklıyla dalga geçmektir. Emeklilerin yaşam mücadelesi her geçen gün sertleşirken iktidarın emekliye insanca yaşayabilecekleri bir zam yapmak yerine sadece 3 bin liralık bayram ikramiyesi vermesi hiçbir vicdana sığmaz.
"EMEKLİNİN 10 BİN LİRASINI SARAY 27 SANİYEDE HARCANIYOR"
Emeklinin aldığı 10 bin liralık maaş bir ev kirası bile etmiyor. Yıllarca çalışıp didinip emekliliğinde rahat bir hayat yaşamak isteyen vatandaşlarımız, mecburen çalışmak zorunda kalıyor. İktidar emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesini layık görüyor ama sarayın bir günlük maliyeti 33,6 milyon lira. Saatlik harcaması 1,4 milyon lira. Bir dakikada 23 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira, saray bir dakikada 23 bin lira harcıyor. Bir asgari ücreti 40 saniyede tüketiyorlar. Emeklinin 10 bin lirasını saray 27 saniyede harcanıyor. AKP iktidara geldiğinde, en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücret düzeyindeydi. O gün en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabilirken bugün sadece 2 buçuk çeyrek altın alınabiliyor. Emekli o günden bugüne maaşından 5 buçuk çeyrek altını kaybetti. İktidar bu düzeni hiç bozmasaydı emekli bugün 26 bin lira maaş alacaktı.
"EMEKLİYE BAYRAM HAYAL OLDU"
Ramazan ayına yoksul bir şekilde giren emeklilerimizi şimdi de buruk bir bayram bekliyor. Ramazan Bayramı'nda küçükler büyüklerin ellerini öpüp harçlıklarını alır. Bayram geleneklerimiz arasında misafire tatlı, şeker, çikolata ikram etmek vardır. 3 bin liralık ikramiyeyle emekli nasıl torununa harçlık versin, nasıl ikramlık tatlı, şeker alabilsin? En düşük baklavanın kilogram fiyatı 500 lirayı buldu. En düşük ikramlık şekerin kilogram fiyatıysa 200 liradan başlıyor. Emekliler yaşam mücadelesi verirken bayramda torunlarına harçlık vermesi, tatile gitmesi, gelecek misafirleri için ikramlık alabilmesi hayalin de ötesine geçti. Emekliye bayram hayal oldu diyebiliriz. Emekli bayramı geçti, artık karnını doyurabilmenin derdine düştü. Emeklimiz insan onuruna yaraşır bir ücret talep ediyor. Artık yok sayılmak, görmezden gelinmek istemiyor."
Son Dakika › Güncel › Emeklilere Bayram İkramiyesi Yetersiz: Emekliye Bayram Hayal Oldu - Son Dakika
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