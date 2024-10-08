Emeklilere Muğla'da Keyifli Gezi - Son Dakika
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Emeklilere Muğla'da Keyifli Gezi

Hakkari'den Muğla'ya giden 17 emekli, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetme imkanı buldu.

08.10.2024 14:17
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Hakkari Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nce, "2024 Emekliler Yılı" kapsamında Muğla'ya gönderilen aralarında gazilerin de bulunduğu 17 emekli, tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanları gezme fırsatı buldu.

Bir haftalık gezi için Hakkari'den Muğla'ya giden emekliler, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Özkan Arslan ve Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Akbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür eden ve tablo hediye eden emekliler, Özkan ve diğer görevlilerle kent merkezi ve ilçelerindeki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri dolaştı.

Grupta yer alan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, emeklilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muğla Valisi Akbıyık, SGK İl Müdürü Rıfat Ertuş'a ve Arslan'a teşekkür eden Ertunç, Muğla'da bir hafta boyunca keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Emeklilerden Esat Kılınç da gezi kapsamında güzel bir tatil yaptıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emeklilere Muğla'da Keyifli Gezi - Son Dakika

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