Emeklilerin Bayram İkramiyesi ve Maaşları Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emeklilerin Bayram İkramiyesi ve Maaşları Yetersiz

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının azlığına dikkat çekti. İlgezdi, emeklilerin gelirlerinin büyük bir kısmını gıdaya harcadığını ve gıda fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığını belirtti. Bu durumda emeklilerin kurban bayramında dahi et alamadığını ve yoksullukla mücadele ettiğini ifade etti.

14.06.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilen bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının azlığına dikkat çekerek, "Ülkemizde emeklimiz açlık ve yoksullukla mücadele ediyor; emeklimiz, maaşı ile bırakın kurbanı, sebze ve meyve bile alamıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, emekli maaşları ile Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen ikramiyenin yetersiz kaldığını vurguladı. İlgezdi, her geçen gün yükselen enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki artışa değinen İlgezdi, açıklamasında şunları dile getirdi:

"Emeklimiz gelirlerinin çok yüksek kısmını, yüzde 24.98'ini gıdaya ayırıyor. Gıda fiyatları da genellikle manşet enflasyonun üzerinde geliyor aslında. Örneğin, en son açıklanan TÜİK verilerine göre son bir yıllık enflasyon yüzde 75,45. Taze meyve- sebze ise yüzde 81,22 artış göstermiş. Ülkemizde her şey ateş pahası kuru fasulye 76,1 TL, yeşil mercimek 63,96 TL. Dünya bizi kıskanmaya devam ede dursun, Ocak 2021'den Ocak 2024'e geçen süreçte, Türkiye'de ortalama tavuk fiyatı 15,86 TL'den 79,23 TL'ye; 61,14 TL olan dana eti 414,82'TL'ye; 83,2 TL olan kuzu eti 458,36 TL'ye çıktı. Emeklilerimiz de, asgari ücretlimiz de, işsizimiz de, en acısı çocuklarımız da et yüzü göremiyor. Kurban bayramında et göremeyen halkımız sizin gibi Nas'a mı sığınsın? Yoksa Felak mı okusun?"

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Bayram İkramiyesi, Kurban Bayramı, Milletvekili, İstanbul, Kurban, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerin Bayram İkramiyesi ve Maaşları Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:05. #1.13#
SON DAKİKA: Emeklilerin Bayram İkramiyesi ve Maaşları Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement