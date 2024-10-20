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Emeklilerin Sorunları Gündemde

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CHP'li Gürer, emeklilerin ve çiftçilerin sorunlarına dikkat çekerek AKP'yi eleştirdi.

20.10.2024 10:21
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "AKP iktidarı döneminde emekli olmak da zorlaştırıldı, emekli olarak yaşamak da zorlaştırıldı. Emekli olup da günübirlik işlerde çalışanlar, pazarcılık yapanlar var. Bu siyasi iktidar emeklinin rahatını adeta zehir etti, şu anda emekliler en düşük katsayı üzerinden maaşlarını alıyor ve büyük kayba uğradılar " dedi.

Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada emeklilerin ve çiftçilerin yaşadığı sorunlara işaret ederek AK Parti iktidarını eleştirdi. Gürer, yaptığı açıklamada; "AKP iktidarı döneminde emekli olmak da zorlaştırıldı, emekli olarak yaşamak da zorlaştırıldı" dedi. Emeklilerin artan sayısına işaret eden Gürer, "2020 yılında 747 bin kişi emekli olduktan sonra çalışıyordu, bugün ise bu rakam 2 milyona ulaştı. Çünkü emekli olduktan sonra çalışmadan yaşamak çok güç hale geldi" ifadelerini kullandı.

Gürer, emeklilerin zorunlu olarak kayıtlı çalıştığını vurgularken, kayıt dışı çalışanların da sayısının arttığını belirterek, "Emekli olup da günübirlik işlerde çalışanlar, pazarcılık yapanlar var. Bu siyasi iktidar emeklinin rahatını adeta zehir etti. Emeklilere verilen maaş yetersiz, açlık sınırının altında. Emekli maaşıyla yaşamak artık olası değil" diye konuştu.

"Çiftçilerin de büyük bir çıkmazda"

Çiftçilerin de büyük bir çıkmazda olduğuna değinen Gürer, emeklilik primleriyle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı, çiftçi ve esnaf için BAĞ-KUR priminin 9 binden 7200 güne düşürüleceği sözünü vermişti ama aradan iki yıla yakın süre geçti, bu konuda hiçbir düzenleme yapılmadı. 2009 yılında 1 milyon 16 bin çiftçi prim ödüyordu, bugün bu sayı 460 binin altına düştü. Artık çiftçiler prim bile ödeyemez duruma geldi, dolayısıyla emeklilik hakkına erişimleri de zorlaştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası için üç ayrı emekli maaşı uygulamasına geçti. Yüzde 70 olan katsayı yüzde 30'a düşürüldü. Şu anda emekliler en düşük katsayı üzerinden maaşlarını alıyor ve büyük kayba uğradılar. Mutlak suretle intibak yasası çıkarılıp emeklilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

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