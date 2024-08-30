EYT'li Çalışanlara Destek Priminin Kaldırılması ve Prim Oranlarının Artırılması - Son Dakika
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EYT'li Çalışanlara Destek Priminin Kaldırılması ve Prim Oranlarının Artırılması

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler arasında emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) emekli olup çalışmaya devam edenler için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki destek priminin kaldırılması da bulunuyor. Ayrıca, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da yüzde 2,5'e yükseltilecek ve işverenler daha fazla prim ödeyecek.

30.08.2024 12:20
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(ANKARA) - Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 28 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasanın bazı maddeleri, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre, emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) emekli olup çalışmaya devam edenler için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki destek primi kaldırılacak.

Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, 28 Temmuz'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş, 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kanunun bazı maddeleri 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Buna göre; EYT'lilere prim desteği sağlayan geçici madde 1 Eylül'de kaldırılacak. Böylelikle EYT düzenlemesi çerçevesinde emekli olup aynı iş yerinde çalışanlar için işverenlere sağlanan yüzde 5 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek Primi hakkı sona erecek.

Kanunun 30'uncu maddesi gereği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasi Kanunu'na eklenen geçici 95'inci madde de kaldırılacak. EYT yasasının çıktığı 1 Mart 2023 tarihinden bu aya dek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan primi artık işveren ödeyecek. 1 Eylül itibarıyla EYT'li çalışanlar için işverenler, asgari ücret üzerinden aylık bin 13 lira daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecek.

Bir düzenleme de prim oranına

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yüzde 2,5'e yükselecek. Kanunun 28'inci maddesi uyarınca prim oranları eylül ayında değişecek. İşveren, her bir çalışan için en az 50 lira (asgari ücret) daha fazla prim ödeyecek.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYT'li Çalışanlara Destek Priminin Kaldırılması ve Prim Oranlarının Artırılması - Son Dakika

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