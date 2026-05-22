Emel Korkmaz: 'Ali İsmail'in hayalleri yaşıyor'

22.05.2026 11:40
Emel Korkmaz, oğlu Ali İsmail'in anısını yaşatarak gençlere eğitim ve destek sağlıyor.

Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL) 13 yıl önce, 2 Haziran gecesi henüz 19 yaşındayken Eskişehir'de darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ANKA'ya konuştu. Oğlunun ölümünün ardından geçen yıllara rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Ali İsmail sadece bedenen aramızda değil. Düşünceleri, fikirleri ve yapmak istedikleri yaşamaya devam ediyor" dedi. Korkmaz "Bir Ali İsmail'im vardı, şimdi binlerce Ali İsmail'im var. Onlarla hayat buluyorum, ayakta duruyorum... Ali İsmail çocukları çok severdi. İnsan sevgisi, vicdan ve dayanışma onun en önemli özellikleriydi. Ben gençlerden de vicdanlı olmalarını istiyorum" ifadesini kullandı.

Oğlunun üniversite birinci sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Emel Korkmaz, Ali İsmail'in 2 Haziran gecesi ara sokakta sekiz kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Korkmaz, "Savunmasız bir şekilde kıstırılıp ölümüne darp edildi. 38 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Biz hep yeniden ayağa kalkacak diye umut ettik ama 38'inci günün sabahında Ali İsmail'i kaybettik" ifadelerini kullandı.

Olay anına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasına rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanmadığını belirten Korkmaz, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ali İsmail'in ilk kaçışından son tekmeye kadar her şey kameralardaydı. Buna rağmen bu ülkede yaşanan adaletsizlik ve hukuksuzluk beni çok yaraladı. Verilecek hiçbir ceza Ali İsmail'i geri getirmeyecekti ama en azından başka canlar yanmasın isterdim."

ALİ İSMAİL'İN HAYALERİ VAKIFTA YAŞATILIYOR

Ali İsmail Korkmaz'ın küçük yaşlardan itibaren sosyal dayanışma çalışmalarının içinde olduğunu anlatan Emel Korkmaz, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte huzurevi ziyaretleri yaptığını, köy okullarına giderek çocuklara kitaplar ve hediyeler ulaştırdığını söyledi. Bu çalışmaların ardından oğlunun adına bir vakıf kurduklarını belirten Korkmaz, bugün binlerce gence ulaştıklarını ifade etti.

"Bir Ali İsmail'im vardı, şimdi binlerce Ali İsmail'im var. Onlarla hayat buluyorum, ayakta duruyorum. Ali İsmail eğitimi çok seviyordu. İngilizce öğretmeni olmak istiyordu ama buna katilleri izin vermedi. Eğitimini tamamlayamadı ama bugün vakıf aracılığıyla gençlerin eğitimine destek oluyor."

GENÇLERE EĞİTİM VE SANAT DESTEĞİ

Vakıf bünyesinde gençlere yönelik birçok proje yürüttüklerini anlatan Korkmaz, "Düş Elçileri" projesiyle gençlerin hayallerine destek olduklarını söyledi. Ayrıca genç sanatçılar için oluşturulan fon aracılığıyla sanatsal faaliyetlere katkı sunduklarını belirtti.

Deprem nedeniyle vakıf binalarının yıkıldığını ifade eden Korkmaz, yeni bir merkez inşa ettiklerini de açıkladı, "Yeni binamızda gençler gelip ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek, sosyalleşebilecek. Ali İsmail çocukları çok severdi. İnsan sevgisi, vicdan ve dayanışma onun en önemli özellikleriydi. Ben gençlerden de vicdanlı olmalarını istiyorum." dedi.

ALİ İSMAİL HALA SAHİPLENİLİYOR

Aradan geçen yıllara rağmen oğlunun unutulmamasının kendisine güç verdiğini söyleyen Emel Korkmaz, toplumun gösterdiği dayanışmanın kendisini ayakta tuttuğunu ifade etti, "Ali İsmail hala sahipleniliyor. Bununla gurur duyuyorum. O artık sadece benim oğlum değil, binlerce gencin umudu oldu" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

