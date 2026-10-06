EMEP Başkanı Aslan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararına karşı çıktı - Son Dakika
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EMEP Başkanı Aslan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararına karşı çıktı

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EMEP Başkanı Aslan, Türkiye\'nin Suudi Arabistan\'a asker gönderme kararına karşı çıktı
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EMEP Başkanı Seyit Aslan, Mekke Anlaşması'nın TBMM onayından geçmediğini belirterek Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi kararının hukuk dışı olduğunu öne sürdü. Aslan, ülke dışındaki tüm askeri birliklerin geri çekilmesini ve sınır ötesi asker sevkiyatının yasaklanmasını istedi.

(ANKARA) - EMEP  Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararına tepki göstererek, "Ülke dışındaki tüm askeri birlikler geri çekilmeli ve sınır ötesi asker sevkiyatı yasaklanmalıdır. Başta komşu ülkeler olmak üzere, diğer ülkelerle ilişkiler ulusal bağımsızlık ve egemenliğe saygı, karşılıklı yarar, iç işlerine karışmama, eşitlik, barış, dostluk temelinde geliştirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aslan, Yemen'deki Husilere karşı geniş çaplı askeri operasyonun başlatıldığı gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olağanüstü toplantı yapan Mekke Savunma İttifakı Komitesi'nin, "ortak savunma taahhüdü" kapsamında Türkiye ve Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'a intikalinin sağlanacağını açıkladığını belirtti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın TBMM gündemine getirilmediğini ve Meclis tarafından onaylanmadığını savunan Aslan, buna rağmen Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi kararının "hukuk dışı" olduğunu öne sürdü.

İttifakın ABD'nin bölgesel çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ve söz konusu kararın Türkiye'yi İran ile ABD arasındaki bölgesel gerilimde doğrudan taraf ve hedef haline getireceğini savunan Aslan, şöyle devam etti:

"Saray rejiminin, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi bölgesel gerici güçlerle kurulan ittifaka 'stratejik özerklik', 'bölgesel güç olma' iddialarıyla meşruiyet kazandırma çabasına karşın alınan karar ABD'nin bölgesel planları ile tam uyum içerisindedir. Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde ABD'nin; Avrupa ve Ortadoğu'daki askeri güçlerini Çin'i çevrelemek üzere Asya-Pasifik'e kaydırma planının ardından kurulan Mekke İttifakı ile NATO'nun güney kanadı Türkiye, İran ve onun vekil güçlerine karşı koçbaşı olarak kullanılmaktadır.

Mekke İttifakı için 'Ortadoğu'nun NATO'su' nitelemesinde bulunan ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson'ın 'Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım' açıklaması da bunun göstergesi niteliğindedir.

BU POLİTİKALARDAN TÜRKİYELİ EMEKÇİLERİN PAYINA YOKSULLUK DÜŞECEK"

Öte yandan Saray rejiminin, ülkeyi savaşın tarafı yapan politikaları 'milli mesele', 'Türkiye'nin çıkarı' gibi argümanlarla aklama çabalarına karşın; ABD atına binilerek Osmanlı kılıcı sallanması, Türk burjuvazisinin pastadan pay kapma çabaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu politikalardan Türkiyeli işçi ve emekçilerin payına düşecek olansa asker ölümleri ve daha fazla yoksulluktan başka bir şey olmayacaktır.

Zira Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi Türkiye'yi İran'ın açık hedefi haline getirecektir. İran'ın geçtiğimiz aylarda ABD'ye üslerini kullandıran Körfez ülkelerini füzelerle hedef alması; hedef haline getirilen Türkiye'nin karşılaşacağı olası sonuçların boyutuna dair de ciddi işaretler taşımaktadır.

"EMEKÇİLERİN ÇOCUKLARININ PARALI ASKER OLARAK CEPHEYE SÜRÜLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede İran'da koçbaşı olmaya gönüllü olduğunu gösteren 'Trump'ın dostu' Erdoğan'ın, işçi ve emekçi çocuklarını ABD emperyalizmi ve işbirlikçisi sermaye sınıfının çıkarları uğruna paralı asker olarak cepheye sürmesini kabul etmiyoruz. Tüm işçi ve emekçileri, emek ve demokrasi güçlerini bu karara karşı mücadeleye çağırıyoruz.

Başta Mekke Savunma Anlaşması olmak üzere ülke adına yapılmış uluslararası anlaşmalar eksiksiz açıklanmalıdır! Ülke dışındaki tüm askeri birlikler geri çekilmeli ve sınır ötesi asker sevkiyatı yasaklanmalıdır! Ülkedeki tüm yabancı askeri üsler kapatılmalı, NATO'dan çıkılmalıdır!

Başta komşu ülkeler olmak üzere, diğer ülkelerle ilişkiler ulusal bağımsızlık ve egemenliğe saygı, karşılıklı yarar, iç işlerine karışmama, eşitlik, barış, dostluk temelinde geliştirilmelidir!"

Kaynak: ANKA
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