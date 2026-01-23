Emep Genel Başkanı Aslan'dan Ahmet Özer'e Hapis Cezası Verilmesine Tepki: Seçme ve Seçilme Hakkının Gaspıdır - Son Dakika
Emep Genel Başkanı Aslan'dan Ahmet Özer'e Hapis Cezası Verilmesine Tepki: Seçme ve Seçilme Hakkının Gaspıdır

23.01.2026 23:03  Güncelleme: 09:53
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına sert tepki gösterdi. Aslan, kararın haksız ve hukuksuz olduğunu ifade ederek, seçim iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararına tepki gösterdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıp aylarca cezaevinde tutulan, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bu karar, yüz binlerce Esenyurtlunun iradesini bir kez daha yok saymaktır. Seçme ve seçilme hakkının gasbıdır. Saray düzeni ve onun yargısının, barış ve demokrasi isteyenlerin karşısındaki tutumu bir kez daha kendisini göstermiştir. Anayasa ve AİHM kararlarını uygulamayan, yargıyı sopa olarak kullananlar, gün gelecek halka hesap vermekten kurtulamayacaktır. Barış ve demokrasi mücadelesi devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

